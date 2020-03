Castrovilli alla Roma?/ Calciomercato: anche i giallorossi seguono il viola

Gaetano Castrovilli è uno dei giocatori al centro di questo strano calciomercato di marzo in cui le società iniziano a intavolare le trattative mentre l’attività è bloccata causa Coronavirus. Dunque oggi vi possiamo riferire che Castrovilli piace molto anche alla Roma, che si aggiunge a un elenco piuttosto fitto di società che già hanno manifestato il proprio interesse per le qualità di Gaetano Castrovilli, che sappiamo essere nel mirino anche del Napoli e pure dell’Inter, tanto per fare i nomi delle due società che potrebbero essere le principali avversarie della Roma per Castrovilli. Secondo quanto riportato oggi dal Corriere dello Sport, il primo obiettivo per la mediana giallorossa sarebbe proprio il talento della Fiorentina, tanto che il quotidiano ne parla addirittura come del principale obiettivo di calciomercato per la Roma nell’estate 2020, che dovrebbe essere la prima con Dan Friedkin al timone della società giallorossa al posto dell’attuale presidente James Pallotta.

CASTROVILLI ALLA ROMA? LA FIORENTINA TIENE ALTO IL PREZZO

L’interesse per Gaetano Castrovilli da parte della Roma e anche di altre società è in ogni caso una buona notizia per la Fiorentina, che può permettersi di tenere alto il prezzo del cartellino del suo centrocampista, sperando magari che si scateni un’asta per massimizzare l’introito di una eventuale cessione di Castrovilli in estate. La società di Rocco Commisso infatti a gennaio ha già rifiutato una offerta significativa da parte di Aurelio De Laurentiis, che aveva offerto 40 milioni di euro alla Fiorentina per portare Castrovilli a Napoli. Possiamo dunque dire che il prezzo del cartellino del giocatore ex Cremonese sia come minimo superiore ai 40 milioni di euro, cifra alta ma giustificata proprio dall’interesse di diverse squadre, oltre che naturalmente dalle qualità di Castrovilli. Ecco dunque che nei prossimi mesi sarà proprio il nome di Gaetano Castrovilli uno di quelli da seguire con maggiore attenzione per il calciomercato in Italia.



© RIPRODUZIONE RISERVATA