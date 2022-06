Catania, sequestrata bambina di 5 anni/ “Rapita da uomini armati e incappucciati”

Mascalucia sotto choc: una bambina di 5 anni, Elena, è stata sequestrata da persone armate nel pomeriggio di oggi. Al momento del sequestro la piccola si trovava con un parente a Piano di Tremestieri, un paese confinante con il suo, in provincia di Catania. Ancora da approfondire il contesto in cui è avvenuto il rapimento della bambina. Dopo la denuncia, i carabinieri di Misterbianco si sono messi al lavoro sui possibili spostamenti dei rapitori e per verificare eventuali moventi del sequestro della piccola. Al momento è un mistero. La notizia della bambina rapita è circolata prima sui social, poi è arrivata la conferma da parte degli inquirenti.

In uno dei tanti post pubblicati c’è anche la foto della bambina sequestrata e un appello: «Rapita da tre uomini incappucciati presso Tremestieri Etneo E.D.P. (scrivendo il nome per esteso, ndr), bambina di appena 5 anni residente a Mascalucia. La notizia è sconvolgente, da padre ho i brividi! Che sia un presunto regolamento di conti, o screzi in famiglia, si tratta di una creatura innocente. Vi prego di condividere e di informare i Carabinieri se avete notizie».

BAMBINA SEQUESTRATA A CATANIA: “FASE DELICATA”

Poi appunto è arrivata la conferma dei carabinieri e della Procura di Catania, che ha aperto un’inchiesta delegando le indagini ai militari dell’Arma sul rapimento di Elena. Gli inquirenti hanno affermato infatti: «Confermiamo il sequestro della bambina di cinque anni, ma al momento né i carabinieri del comando provinciale e della Tenenza di Misterbianco, che indagano daranno al momento ulteriori informazioni». La bambina è stata sequestrata verso le 15 di oggi da «tre persone incappucciate a bordo di un’auto di cui non si conoscono modello colore e targa». Queste le indicazioni di alcune persone sui social, dove la notizia girava già prima che venisse confermata.

Il procuratore di Catania, Carmelo Zuccaro, non si è sbilanciato all’Agi: «Siamo in una fase delicata e non possiamo dare alcuna informazione. Può solo escludersi la finalità di riscatto». Gli inquirenti stanno vagliando anche le registrazioni delle telecamere di videosorveglianza delle abitazioni vicine alla zona in cui la bambina sarebbe stata sequestrata. Pare che i carabinieri abbiano acquisito le registrazioni delle telecamere di un’abitazione privata per provare a ricostruire quanto accaduto.











