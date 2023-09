Caterina Balivo: baci e abbracci con il marito Guido Maria Brera/ Dopo un giro al mercato, la coppia…

Caterina Balivo e il marito Guido Maria Brera sempre più innamorati

Caterina Balivo è tornata ufficialmente in Rai conducendo il programma “La volta buona”, in onda tutti i giorni, alle 14, su Raiuno. Serena e felice del ritorno su Raiuno, la Balivo riesce comunque a ritagliarsi del tempo da dedicare alla famiglia. Mamma attenta e super presente nella vita dei figli, Guido Alberto e Cora, la Balivo non trascura il rapporto con il marito Guido Maria Brera con cui è stata pizzicata dal settimanale Chi.

Nel numero in edicola da mercoledì 27 settembre, la coppia è la protagonista di un servizio dedicato ad un giorno trascorso in quel di Roma. Come due fidanzati, la Balivo e il marito si godono il tempo insieme concedendosi un giro al mercato tra una passeggiata mano nella mano, un abbraccio e un bacio.

Caterina Balivo e l’amore con il marito Guido Maria Brera

L’amore tra Caterina Balivo e Guido Maria Brera è nato in silenzio. La coppia ha sempre vissuto con discrezione condividendo pochissimo sui social. Pur mostrando spesso la propria quotidianità, la Balivo evita di condividere momenti in cui mostra il marito e i figli, ma come è nato l’amore tra la conduttrice e il manager?

“Stiamo insieme da 13 anni (14 anni, ndr). Sicuramente ha giocato molto l’età. Con lui sono diventata adulta e, per fortuna, sono cambiata. Prima andavo tutte le sere ai concerti, ora ne vedo uno ogni tanto. È una questione di maturità, data dalla responsabilità delle cose che devi fare il giorno dopo, con il senso del dovere che diventa preponderante. Il passare del tempo ti arricchisce in ogni circostanza”, ha raccontato la Balivo a Tv Sorrisi e Canzoni in un’intervista rilasciata a giugno 2022.

