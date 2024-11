Gigi e Ross: “L’imitazione di Stefano De Martino? 3 mutande imbottite…”

Era prevedibile che con l’ingresso nello studio de La Volta Buona di Gigi e Ross non arrivasse inesorabile una ventata di comicità e brio. Il duo che da 25 anni regala risate al pubblico si è accomodato sul divano di Caterina Balivo per dispensare battute, ilarità e anche qualche piccolo aneddoto riferito alla carriera. Insieme rivelano infatti un dettaglio che non tutti forse conoscono: “Agli esordi eravamo in 4, con Andrea e Simona, ci chiamavamo ‘I Turbati’. Avevamo anche un grande successo, vincemmo il premio Massimo Troisi che è un riconoscimento molto importante. Poi per scelte diverse siamo arrivati a prendere altre strade e quindi siamo rimasti noi due”. Non poteva mancare anche un riferimento alle imitazioni, in particolare di Gigi nei panni di Stefano De Martino: “Come faccio ad imitare il fisico? Indosso 3 paia di mutande imbottite…”.

L’ironia è di casa con Gigi e Ross; il duo comico a La Volta Buona è riuscito a dar vita a diversi simpatici siparietti con la complicità di Caterina Balivo, in particolare quando hanno chiesto una ‘buona parola’ per condurre un programma. A questo punto, è stata proprio la conduttrice a lasciarsi andare all’ironia con una velata frecciatina: “Devo intercedere? Ma se a me un giorno e pure l’altro mi fanno fuori…”.

Caterina Balivo ha poi incalzato Gigi e Ross sulla promessa non mantenuta ai tempi della vittoria dello scudetto da parte del Napoli. La conduttrice de La Volta Buona promise di cucinare della buona pizza in piazza, cosa che effettivamente fece. Diversamente, il duo comico non si presentò per dare manforte diversamente da quanto promesso. Siparietto che ha propiziato una nuova promessa da parte di Caterina Balivo nel caso in cui l’impresa sportiva degli azzurri dovesse ripetersi quest’anno: “Cosa faccio se il Napoli vince di nuovo lo scudetto? Allora, ho 45 anni quindi lo strip-tease anche no, però potrei fare una cosa che non ho mai fatto; canterò una canzone, anche molto bene, poi vi dirò il pezzo…”.