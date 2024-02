Caterina Balivo: “Fa rabbia com’è stata trattata Sandra Milo”/ Duro sfogo a Da noi a ruota libera

Caterina Balivo sbotta a Da noi a ruota libera: “Sandra Milo? Rabbia per come è stata trattata”

Nella puntata di oggi di Da noi a ruota libera, 4 febbraio 2024, è stata ospite Caterina Balivo. Durante la chiacchierata con Francesca Fialdini si passa poi al ricordo di Sandra Milo, che poco prima di morire aveva rilasciato un’intervista proprio da Caterina Balivo a La volta buona. E proprio parlando della grande artista recentemente scomparsa, Caterina Balivo si è duramente sfogata: “Mi ha colpito molto il clamore sulla morte di Sandra Milo perché rispecchia il nostro Paese.” E poi ancora ha aggiunto: “Tante persone l’hanno sempre vista come una persona che ci faceva un po’, che si dava troppo alla televisione e che era musa di Fellini solo perché era la sua amante. E poi è stata rivalutata negli ultimi anni. A me questa cosa un po’ di rabbia fa per il motivo che siamo sempre portati a colpire le persone, a togliere, a mettere parola più cattiva ma quel è il motivo.”

Caterina Balivo ospite a Da noi a ruota libera incalzata dalla Fialdini si è definita generosa, leale e fedele, mentre ha ammesso che i suoi difetti sono la gelosia e la diffidenza. Sono muta come un pesce, mi piace mantenere i segreti e delle mie amiche ne conosco tanti. I suoi obbiettivi per il futuro sono facilmente realizzabili: una vacanza con i suoi bimbi in Sudafrica, mangiare una pizza napoletana ed andare in una SPA. Mentre la sua più grande paura sono gli aghi. Sogno del cassetto? Vorrebbe incontrare Loretta Goggi, Mina e Taylor Swift.

Nella puntata di oggi di Da noi a ruota libera è stata ospite Caterina Balivo. Ad inizio intervista Francesca Fialdini ha subito sottolineato come nel suo nuovo programma La volta buona è molto propensa a commuoversi e piangere. A questa domanda la conduttrice di Aversa ha risposto confessando: “C’è un motivo, perché dopo due anni e mezzo sono ritornata con le interviste avevo dimenticato quando per molte persone è difficile la vita e per questo ogni volta che una persona mi racconta qualcosa di brutto io vorrei solo abbracciarla. Sono grata alla vita e mi commuovo per dire mi dispiace che ti sia successo questo. Non pensiamo di avere delle vite normali e invece sono belle mentre molte persone hanno delle vite brutte.”











