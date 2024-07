Caterina Balivo, irruzione dei ladri nella casa di Roma mentre lei è in vacanza/ Furto da migliaia di euro

Vacanze amare per Caterina Balivo e la sua famiglia; come riporta Leggo, questa notte dei ladri hanno approfittato della sua assenza per entrare nella casa ai Parioli (quartiere di Roma) e mettere in atto un furto dal valore di alcune migliaia di euro. Stando alla ricostruzione, i malviventi avrebbero agito intorno alle 2.30 di questa notte passando per il balcone di casa e, al fine di agire indisturbati, avrebbero poi bloccato la porta.

Come anticipato, Caterina Balivo non era in casa nel momento del furto avvenuto questa notte; la conduttrice si trova infatti in vacanza, precisamente a Barcellona in compagnia dei suoi figli. Come riporta il portale, sono in corso le indagini per ricostruire la vicenda; poche dopo il furto sono accorse le forze dell’ordine presso l’abitazione della conduttrice per tutti i rilievi del caso con l’ausilio della scientifica.

Furto in casa di Caterina Balivo: la conduttrice era assente, la polizia indaga sulla vicenda

La notizia del furto in casa avrà sicuramente guastato la serenità di Caterina Balivo che, dopo le fatiche della stagione televisiva, si era finalmente concessa qualche giorno di relax tra le bellezze di Barcellona. I malviventi hanno svaligiato la sua abitazione di Roma questa notte e, come riporta Leggo, mancherebbero all’appello diversi beni preziosi come orologi e gioielli. La conduttrice de La volta buona non si è chiaramente ancora esposta sulla vicenda ed è intuibile il turbamento di queste ore; l’idea che qualcuno entri in casa proprio – soprattutto quando si tratta di ladri – rientra nelle violazioni più angoscianti. Si spera che le forze dell’ordine riescano quanto prima a ricostruire l’accaduto e che gli autori del furto ricevano la giusta punizione secondo giustizia.











