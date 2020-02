Caterina Balivo, frecciatina a Barbara D’Urso?/ “Le mie colleghe volano alto…”

CATERINA BALIVO, FRECCIATINA A BARBARA D’URSO? A VIENI DA ME HA DETTO…

Frecciatina di Caterina Balivo a Barbara D’Urso? Il dubbio è sorto quando a “Vieni da me” si è parlato del caso Bugo-Morgan. In studio sono state mandate nuovamente le immagini dell’intervista alla madre di Marco Castoldi e dell’intervento in collegamento telefonico del cantautore stesso. Ma è stato trasmesso soprattutto il video dell’incontro tra Morgan e la mamma al termine della puntata del programma di Raiuno. In molti hanno fatto notare alla conduttrice che si è trattato di un grande “colpo” televisivo, considerando l’eco che la vicenda ha avuto. E non è mancato chi le ha fatto notare che questo “colpo” potrebbe aver suscitato le invidie di qualche sua collega. Così è arrivata la battuta di Caterina Balivo: «Ma figurati se guardano queste cose le mie colleghe… volano sempre alto». Un riferimento a Barbara D’Urso? Del resto è stata lei a intervistare Morgan in esclusiva a “Live Non è la D’Urso”. Sui social non è passato inosservato: «Frecciatina alla Santa di Cologno Monzese #vienidame #voloalto». Ma non mancano neppure i commenti sull’incontro: «Morgan che arriva in monopattino dalla mamma, con tanto di mantello nero. Mi ricorda un po’ Milord che va da Sailor Moon. Che momenti ci sta regalando la TV in questi giorni, mamma mia». E ci sono pure complimenti per Caterina Balivo: «A me piace perché è sincera, è vera, è una di noi #VieniDaMe».

