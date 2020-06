Caterina Balivo gaffe a TvTalk, Massimo Bernardini si scusa/ “Rettifica doverosa”

Pubblicità

La scorsa settimana Caterina Balivo si è resa protagonista di una gaffe che ha fatto molto discutere. Ospite di TvTalk, la conduttrice ha parlato di Irene Pivetti, asserendo che fosse stata la prima donna a ricoprire la carica di presidente della Camera dei Deputati. Una notizia non vera visto che la prima a ricoprire questo ruolo, dal 1979, è stata Nilde Iotti. La Pivetti l’ha invece ricoperto dal 1994 al 1996. La gaffe è parsa palese a tanti che sul web si sono scatenati non solo contro l’ex conduttrice di Vieni da me ma anche contro Massimo Bernardini, il conduttore di TvTalk reo di non essersi accorto dell’errore e, dunque, di non aver corretto la sua ospite. Ecco perché nella puntata andata in onda oggi, Bernardini ha trovato doveroso iniziare con delle scuse.

Pubblicità

Le scuse di Massimo Bernardini per la gaffe di Caterina Balivo a TvTalk

“Comincio con una doverosa rettifica. – ha esordito il conduttore di TvTalk, come riporta LaNostraTv. E ha così aggiunto – Mi scuso per non aver corretto subito la mia ospite, tutti noi ovviamente sappiamo che la prima donna Presidente della Camera è stata Nilde Iotti”. Scuse, dunque, ritenute doverose dal conduttore, il cui chiarimento è stato accompagnato sul led dalla foto della Presidente. Nessun chiarimento o replica, invece, da Caterina Balivo, di recente protagonista del gossip anche per il suo inaspettato addio alla trasmissione Vieni da me. La conduttrice non ha escluso un possibile addio alla Rai in futuro a favore di quello che potrebbe essere un nuovo capitolo ma alla Mediaset.



© RIPRODUZIONE RISERVATA