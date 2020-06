Caterina Balivo lascia la Rai per Mediaset?/ “Non escludo nulla al momento!”

Pubblicità

L’addio di Caterina Balivo a Vieni da me ancora oggi fa discutere. C’è chi infatti si chiede le motivazioni di questa drastica decisione, soprattutto di fronte all’impronta che la conduttrice riusciva a dare allo show di Rai 1. Se ne parla a TvTalk che ha avuto modo di fare due chiacchiere proprio con la diretta interessata. In collegamento, Caterina Balivo ha fatto ulteriore chiarezza sul suo addio, parlando anche della possibilità che questo venga esteso in generale alla Rai. “Non escludo nulla al momento”, ha ammesso la conduttrice in merito alla possibilità di lasciare la Rai e, magari, approdare a Mediaset. “Le proposte di lavoro si accettano se c’è un bel progetto che ti piace. – ha chiarito in studio – Io dal 1999 sono in Rai, sono sempre stata grata alla Rai”.

Caterina Balivo, dopo Vieni da me lascia anche la Rai? Nuovi chiarimenti

Caterina Balivo torna poi a parlare del suo addio a Vieni da me spiegando semplicemente che la tv del pomeriggio l’ha stancata. “Penso di non avere più quella energia per fare un altro anno di Vieni da me. – ha dichiarato a TvTalk – Per rispetto del pubblico e delle mie sensazioni ho deciso di lasciarlo”. Potremmo rivederla più in là in una nuova fascia oraria o, forse, su un altro canale che non sia Rai, difficile dirlo adesso. La Balivo, però, ha voluto dare un consiglio, che è anche una speranza, a chi prenderà il suo posto: “Spero soltanto che quella fascia possa tenere un pubblico femminile importante come è stato in questi anni, perché è una fascia importante. Bisogna strizzare l’occhio al pubblico femminile. È una fascia difficile, in bocca al lupo a chi la prenderà”.



