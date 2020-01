Caterina Balivo, gaffe su Mariasole Pollio/ “È la new entry di Don Matteo”, ma…

Caterina Balivo apre la nuova settimana di Vieni da me con una bellissima intervista a Fabrizio Ravanelli che ha aperto i cassetti della sua vita privata e professionale e con una nuova gaffe. La conduttrice di Raiuno ha intervistato la giovanissima Mariasole Pollio che, per la sua prima intervista televisiva, ha scelto di raccontarsi attraverso le canzoni che, finora, hanno segnato i suoi sedici anni di vita. Nel presentarla, però, Caterina Balivo ha commesso una gaffe che, al pubblico che segue da tempo la fiction interpretata dalla prima stagione da Terence Hill e Nino Frassica non è passata inosservata. La Balivo, infatti, ha annunciato l’arrivo di Mariasole Pollio in studio come la new entry di Don Matteo, tornato in tv con la dodicesima stagione. Peccato, però, che la sedicenne faccia parte del cast sin dalla scorsa stagione.

CATERINA BALIVO, GAFFE SU MARIASOLE POLLIO A VIENI DA ME

Mariasole Pollio, pur avendo solo 16 anni, è conosciutissima come influencer e come attrice per il ruolo di Sofia che interpreta ormai da due stagioni in Don Matteo. Ospite di Vieni da me, è stata presentata così da Caterina Balivo: “è giovanissima, è stata scoperta da Francesco Facchinetti, è stata seguita giovedì scorso da sette milioni di telespettatori, non solo grazie a lei, ma anche ad un cast meraviglioso di Don Matteo e lei è la new entry di questa nuova edizione. Si chiama Mariasole Pollio”, spiega la conduttrice. Il popolo del web, però, ricorda che l’avventura di Mariasole nella fiction di Raiuno è iniziata la scorsa stagione. Durante l’intervista, poi, la stessa Balivo si corregge in corsa mandando in onda il filmato del primo bacio sul set di Mariasole, tratto da Don Matteo 11.

© RIPRODUZIONE RISERVATA