Anticipazioni Don Matteo 14 del 12 dicembre 2024: Martina è incinta? Cecchini trova un test di gravidanza

Cosa accadrà nella prossima puntata di Don Matteo 14 in onda giovedì 12 dicembre 2024? Le anticipazioni svelano che sarà un appuntamento imperdibile, da una parte continuerà il triangolo formato dal Capitano Diego, la PM Vittoria e Giulia, la sorella di Don Massimo dall’altra il Maresciallo Cecchini sarà sotto choc. Non mancheranno, infatti, equivoci e colpi di scena che vedranno protagonista, come sempre, il maresciallo impersonato da Nino Frassica che sospetterà che la nipote Martina (Roberta Volponi) sia incinta.

Come finisce Endless Love anticipazioni turche/ Spoiler ultima puntata: tutto sul finale tra Nihan e Kemal

Le anticipazioni Don Matteo 14 del 12 dicembre 2024, infatti, rivelano che il Maresciallo vedrà la nipote comportarsi in modo strano. La giovane, figlia della defunta Patrizia Cecchini e del Colonnello Giulio Tommasi, ha 15 anni è in piena adolescenza e in fase di ribellione e proprio per questo il padre ha deciso di mandarla per un po’ di tempo dal nonno. Gli eventi prenderanno una piega inaspettata quando Cecchini troverà un test di gravidanza: Martina è incinta? A complicare la situazione sarà l’arrivo a sorpresa di Tommasi a Spoleto per fare visita alla figlia. Riuscirà Cecchini a scoprire qual è la verità?

Anticipazioni Endless Love, prossime puntate 6-7 dicembre 2024/ Perché Nihan finisce in carcere? Emir...

Don Matteo 14 anticipazioni, prossima puntata del 12 dicembre 2024: Vittoria in crisi con Egidio

Le anticipazioni Don Matteo 14 della prossima puntata svelano che continuerà il triangolo tra Diego, Vittoria e Giulia. Il Capitano dopo aver partecipato al quiz de L’Eredità con Cecchini e Giulia ha capito di avere una particolare sintonia con quest’ultima nella puntata di questa sera l’arrivo della madre di Diego (Eugenio Mastrandrea), l’attrice Fiamma Durante (Tosca D’Acquino) che ha creato scompiglio, lo ha fatto riavvicinare ulteriormente a Giulia (Federica Sabatini). Tuttavia nella puntata del 12 dicembre ci sarà un altro evento che spariglierà anche una volta le carte.

Anticipazioni Endless Love, puntata di sera del 5 dicembre 2024/ Asu smascherata: spunta prova contro di lei

Dalle anticipazioni sulla fiction di Rai1 si scopre che la PM Vittoria Guidi (Gaia Messerklinger) sarà sempre più incerta sulla relazione con Egidio (Federica Maria Galante), i due entreranno in piena crisi. Ed è questo punto che Diego, che è da sempre ancora innamorato della ex fidanzata, penserà di avere finalmente una possibilità concreta con la donna che ama. Come si evolverà questo triangolo? E poi ancora non mancherà il caso di puntata a cui collaborare nelle indagini Don Massimo (Raoul Bova) L’appuntamento con l’8a puntata di Don Matteo 14 è per giovedì prossimo, 12 dicembre 2024, in prima serata su Rai1, subito dopo Affari Tuoi di Stefano De Martino. È possibile seguire la puntata anche in diretta streaming sul sito RaiPlay.