MARIASOLE POLLIO/ Riki è il fidanzato? “Abbiamo girato un video…” (Vieni da me)

Mariasole Pollio, giovane protagonista di Don Matteo 12, si racconta ai microfoni di Vieni da me attraverso le canzoni della sua vita. Partendo dalla canzone di Giorgia, “Girasole”, la 16enne si racconta: “studiavo in una scuola di recitazione vicino a casa mia. Mi chiamo Mariasole proprio per la canzone di Giorgia. A scoprire il mio talento è stata mia mamma perché lei crede che in ognuno di noi ci sia un talento. A sette anni, poi, vedendo i film di Sophia Loren, ho detto a mia madre che volevo fare cinema. Ho cominciato a studiare e non ho più smesso”, racconta Mariasole. Il successo arriva quando si trasforma in una youtuber. Tra i video che hanno ottenuto più visualizzazione c’è quello in cui è con Riki con cui c”è solo stima e affetto. “Facemmo un video insieme dopo la sua uscita dal programma che fece qualche anno fa e lui è carinissimo”, racconta. “Non sono fidanzata“, aggiunge poi, A lanciarla definitivamente nel mondo dello spettacolo è stato Francesco Facchinetti: “l’ho incontrato a Milano tre anni fa e abbiamo cominciato a sognare insieme. Lui è un eterno Peter Pan”, racconta (aggiornamento di Stella Dibenedetto).

MARIASOLE POLLIO RACCONTA IL SUCCESSO A VIENI DA ME

Mariasole Pollio ospite di “Vieni da me” oggi: la giovane attrice italiana ha anticipato la sua partecipazione nelle Instagram Stories. «Amici, sono pronta. Sto partendo ora dal set perché sarò in onda su Raiuno a Vieni da me. Sarò ospite di Caterina Balivo. Mi raccomando, connettetevi!», ha dichiarato. Il programma, a conferma della sua partecipazione, ha condiviso la “storia” sui social. Influencer e conduttrice, oltre che attrice, rivelerà se il suo cuore è di qualcuno? I suoi fan si chiedono infatti se sia fidanzata. A dicembre, ad esempio, si parlava di una relazione con lo youtuber romano Valerio Mazzei, idolatrato da tantissimi followers. La 16enne sta insieme a Mazzei? Potrebbero essere semplicemente amici, ma alcune fan dello youtuber hanno notato una vicinanza con la giovane. Mariasole Pollio non ha mai confermato né smentito, alimentando mistero e rumors sulla sua vita sentimentale.

MARIASOLE POLLIO A VIENI DA ME: CHI È IL FIDANZATO? INTANTO SUL SET…

Mariasole Pollio nelle settimane scorse ha raccontato ai microfoni di Blogo la sua crescita a livello professionale. Sta infatti partecipando alla dodicesima stagione di Don Matteo. «Servono ancora un po’ di tempo e di esperienze, ma ho riscontrato dei miglioramenti, che mi hanno resa veramente molto orgogliosa. Il set è la scuola più grande, anche se frequento una scuola di cinema; sono cresciuta e son contenta di questo percorso», ha dichiarato ai microfoni di Blogo. Per il futuro sogna la conduzione del Festival di Sanremo e una parte in un film di Paolo Sorrentino. Invece sul suo passato da youtuber e il pregiudizio nei suoi confronti da parte del mondo televisivo ha detto: «Il pregiudizio lo coglievo all’inizio. Youtube mi ha dato l’opportunità di farmi conoscere ai miei coetanei; poi l’ho interrotto, mi sono concentrata su altro. La fase di pregiudizio l’ho vissuta, ma in maniera minima. Il mio pubblico si è abituato a vedermi in altre vesti».



