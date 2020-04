Caterina Balivo: “Gelosa di mio marito Guido”/ “Se qualcuna gli fa gli occhi dolci..”

Pubblicità

Caterina Balivo, in una diretta Instagram con il direttore di Tv Sorrisi e Canzoni, Aldo Vitali, confessa di non sentirsi pronta per tornare in tv con la sua trasmissione Vieni da me. Non essendo un’attrice, la conduttrice ammette che non si sentirebbe pronta a tornare in tv sfoggiando il proprio sorriso in una situazione difficile per tutti. In attesa di capire cosa accadrà, la Balivo ha trovato un modo per fare comunque compagnia al proprio pubblico. Ogni giorno, su Instagram, intervista gli scrittori nello spazio denominato “My next book”. Ai microfoni della Balivo si sono raccontati, tra gli altri, anche Alfonso Signorini, Fabio Volo, Sandro Veronesi e Massimo Gramellini. Nel progetto ha coinvolto anche il marito Guido Maria Brera. “L’idea di lavorare con lui c’è sempre stata. Abbiamo pensato che, in questo momento, leggere è la cosa che più ti fa viaggiare con la mente“, spiega la conduttrice a Tv Sorrisi e Canzoni.

CATERINA BALIVO: “FE FANNO GLI OCCHI DOLCI A MIO MARITO LE METTE A POSTO”

Oltre ad essere una donna in carriera, Caterina Balivo è anche una moglie e una mamma. Innamoratissima del marito Guido Maria Brera, la conduttrice ammette di essere gelosa del proprio uomo. “Di natura lo sono e se fanno gli occhi dolci a mio marito le metto al loro posto”, spiega la conduttrice che, nel corso della giornata, trascorre gran parte del tempo con i figli mentre il marito lavora nel suo studio. Parlando della quarantena, poi, la Balivo ammette come sia stato difficile organizzare i primi giorni a casa. Ora, tutto è più facile anche se il momento più duro resta quello dei pasti. “Prima ognuno mangiava fuori, ora è diverso. Per carità, è bello mettersi a tavola insieme, ma ci sono poche cose a disposizione. Compro quello che trovo nelle botteghe sotto casa e i bimbi hanno gusti difficili”, spiega. Infine, Caterina ammette di avere un bel rapporto con l’aspirapolvere, ma di non amare pulire la cucina.



