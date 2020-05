Caterina Balivo lascia Vieni da me?/ “Grazie per avermi fatta sentire in famiglia”

Pubblicità

Caterina Balivo lascia Vieni da me? L’annuncio ufficiale potrebbe arrivare nell’ultima puntata della trasmissione di Raiuno in onda oggi, venerdì 29 maggio, alle 14. Secondo un’indiscrezione lanciata da CheTvCheFa, la conduttrice avrebbe deciso di lasciare il programma che l’ha riportata su Raiuno e che ha condotto per due stagioni. Per il momento si tratta di un’indiscrezione che, tuttavia, va ad aggiungersi alle parole che la Balivo ha pronunciato negli scorsi giorni e che hanno alimentato i rumors su un addio di Caterina Balivo a Vieni da me. “Cominciano ad arrivare i fiori per il gran finale di Vieni da me. Sarà diverso da sempre perché “non torneremo alla normalità, perché la normalità era il problema” ha detto nelle storie di Instagram. Nella puntata di mercoledì 27 maggio, poi, si è lasciata andare ad un commento che non è passato inosservato ai fans. “Sono stati due anni bellissimi”, ha detto la conduttrice.

CATERINA BALIVO, ADDIO A VIENI DA ME? “GRAZIE DI CUORE TUTTI QUELLI CHE MI HANNO DATO FIDUCIA”

Caterina Balivo si congederà dal pubblico di Vieni da me nel corso dell’ultima puntata in onda oggi. Non si sa se il suo sarà un addio o un arrivederci. La conduttrice che, attraverso le storie di Instagram ha fatto sapere di sentirsi come gli studenti la notte prima degli esami, ha pubblicato un lungo post con cui ha ringraziato gli ospiti che si sono raccontati ai suoi microfoni, le persone normale che hanno scelto la trasmissione di Raiuno per condividere la propria storia e tutte le persone che le hanno dato fiducia. “Al centro di Vieni da me ci sono state anche le vostre storie, che ci avete raccontato via mail o con un messaggio in segretaria. Racconti di vita che ci hanno fatto sognare, emozionare, piangere e riflettere.

Grazie di cuore a tutti coloro che ci hanno dato fiducia e si sono raccontati senza filtri e senza esitazioni, proprio come se fossi una persona di famiglia. Grazie e adesso, pronti per il gran finale: alle 14 tutti su Raiuno per chiudere in bellezza”.





