Caterina Balivo/ “Mia mamma scambiò mio marito Guido Maria Brera per autista”

Caterina Balivo show oggi a Vieni da me durante l’intervista a Samanta Togni e Mario Russo. La conduttrice si è detta ironicamente disponibile a danzare con Samuel Peron nel periodo d’assenza della Togni, domani sposa: «Se se ne va la cellulite, io vengo… Sono alla decima crema e non succede niente. Non lo chiedo a te (Mario Russo, chirurgo plastico, ndr) perché voi fate cose pesanti col bisturi». Non è mancata una battuta sul marito Guido Maria Brera: «Mia madre quando ha visto mio marito lo ha scambiato per l’autista… Quando avrò tempo vi racconterò tutto…».

Una gag simpatica dopo le parole rilasciate ai microfoni di oggi proprio sul rapporto con Guido Maria Brera e sul possibile terzo figlio: «Sarebbe ancora mettere da parte mio marito e con Cora, la piccola, siamo appena usciti dallo tsunami del secondo figlio. Sarebbe anche togliere attenzioni ai bambini che ho. Su questo tema, cuore e testa sono in conflitto e (a vincere è, ndr) la testa, perché ho un marito che dice no». Ricordiamo che Caterina Balivo e Guido Maria Brera sono sposati dal 2014 e dal loro amore sono nati i due figli Guido Alberto e Cora, che oggi hanno sette e due anni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA