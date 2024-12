Samuel Peron, chi è e carriera del ballerino: i primi passi nella danza e la tv

Storico insegnante di Ballando con le stelle, programma nel quale ha fatto da poco ritorno ma con un epilogo imprevisto, Samuel Peron sin da bambino vive della sua più grande passione: la danza. Originario di Marostica, in provincia di Vicenza, classe 1982, ha cominciato a ballare all’età di 4 anni sperimentando differenti stili, sino alle prime esperienze televisive: nel 1991 ha preso parte al corpo di ballo dello show Sabato al circo, l’anno successivo è stato ingaggiato da Mike Bongiorno nel programma Bravo Bravissimo.

Ma la più importante occasione televisiva è sicuramente arrivata nel 2005, quando Milly Carlucci l’ha “assunto” nel cast di insegnanti di Ballando con le stelle. Peron è diventato uno degli storici ballerini del dance show di Rai1, avendovi partecipato ininterrottamente sino allo scorso anno, quando ha preso parte alla sua ultima edizione. In tv, inoltre, è stato ospite fisso nel salotto di Oggi è un altro giorno tra il 2021 e il 2023, è stato inviato di Weekly e Camper nel 2022, mentre quest’anno ha partecipato come naufrago all’Isola dei Famosi 2024.

Infortunio Samuel Peron a Ballando con le stelle 2024: come sta il ballerino

Eppure la storia di Samuel Peron con Ballando con le stelle, quel filo che da sempre lo unisce al programma che tanta popolarità televisiva gli ha regalato, non si è del tutto interrotta. Negli scorsi giorni, infatti, è stato contattato da Milly Carlucci per entrare in corsa e affiancare Federica Pellegrini nella gara, dopo che la campionessa di nuoto era rimasta senza insegnante in seguito all’addio (con polemiche) di Angelo Madonia.

Samuel Peron ha accettato volentieri di aiutare la ‘Divina’ in queste ultime puntate, ma è incappato in un infortunio durante le prove. “Ho sentito una bella tensione nel polpaccio, ho una lacerazione di terzo grado che non si risolve in poco tempo“, ha raccontato il ballerino in diretta su Rai 1 nella scorsa puntata. L’infortunio l’ha così costretto ad abbandonare il programma per sottoporsi alle cure necessarie, mentre per Federica Pellegrini è stato scelto Pasquale La Rocca come suo partner sino alla fine dello show.

