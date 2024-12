Un grande ritorno ‘smorzato’ da uno sfortunato infortunio: ospite oggi a La Volta Buona Samuel Peron che in un arco temporale di pochi giorni ha vissuto più di qualche emozione contrastante. Dopo l’addio di Angelo Madonia a Ballando con le stelle 2024 è stato il prescelto per accompagnare nelle puntate restanti Federica Pellegrini rimasta ‘orfana’ del suo maestro.

Purtroppo la sorte ha tirato un brutto scherzo a Samuel Peron in vista del suo ritorno a Ballando con le stelle 2024; un infortunio ha bloccato infatti il suo ritorno nel talent di Milly Carlucci. “In quel momento pensavo fosse un crampo, mi sono riscaldato velocemente forse, non lo so; arrivo in scena per la prova e in un passaggio sento come una botta sul polpaccio”. Il maestro ha poi raccontato: “Ho provato anche a massaggiare e quando arriva il fisioterapista mi consiglia un’ecografia e mi dicono che c’era una lacerazione. Volevo ballare lo stesso ma non era possibile, devo stare fermo un mese”.

Samuel Peron a La Volta Buona: “Triste dovermi fermare per l’infortunio…”

Sempre a proposito di come sta oggi dopo l’infortunio a Ballando con le stelle 2024, Samuel Peron ha raccontato: “Come sto adesso? Per assurdo non sento dolore, molti invece mi hanno detto che si sente un dolore lancinante. Mi rattrista dover stare fermo un mese perchè mi sono dovuto fermare a teatro e a Ballando con le stelle”. Il maestro di ballo – sempre a La Volta Buona – ha raccontato: “Il fatto della sostituzione succede, a volte magari per infortunio; nel caso di Madonia non sono voluto entrare nel merito. Mia moglie Tania? Non ci credeva neppure lei… Ora sta facendo un po’ la crocerossina, fa tutto; porta lei tutti i giorni nostro figlio Leonardo a scuola”.