Caterina Balivo segue la Dieta Mima Digiuno/ “Soffro 5 giorni per allungare la vita”

Caterina Balivo è pronta a tornare in tv nella nuova edizione di Vieni da me ma, prima di farlo, ha deciso di “rimettersi in forma”. La nota conduttrice ha condiviso la sua dieta e dunque il regime alimentare dopo le vacanze estive in una serie di storie su Instagram, rendendo dunque partecipi i suoi fan. “Sto resettando il mio organismo“, ha ammesso la Balivo che si sta preparando a tornare in onda da lunedì 9 settembre con “Vieni da Me“. Quella che sta seguendo la conduttrice è la celebre Dieta Mima Digiuno, un rigido programma alimentare anti-tumorale che da qualche anno spopola negli Stati Uniti. Di cosa si tratta? Di un regime alimentare molto rigido, che impone a chi lo segue dio mangiare soltanto zuppe di verdure, frullati, frutta secca e simili.

Caterina Balivo dieta: “5 giorni di sofferenza ma…”

Si tratta di una dieta che ha la durata di 5 giorni e che comunque, nonostante duri molto poco, è davvero complicata da seguire. Lo sottolinea proprio Caterina Balivo nelle storie pubblicate su Instagram, dove espone ai fan la fatica di seguirla senza sgarrare. “Non so se arrivo al quinto giorno – ha confessato Caterina Balivo ai follower -. Però soffrire cinque giorni per allungare la vita. Però prima della diretta mi faccio un piatto di spaghetti con il pomodoro”, ha ammesso la conduttrice. E non è mancato il sostegno dei fan che hanno comunque voluto sottolineare come, in realtà, sia già in perfetta forma e non abbia alcun bisogno di mettersi a dieta: “Sei stupenda Caterina, per noi sei perfetta così”, ha infatti scritto un fan.

© RIPRODUZIONE RISERVATA