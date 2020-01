Caterina Balivo, siparietto con Bergomi/ “La data del primo bacio? Mio marito non…”

Caterina Balivo continua a svelare dettagli della sua vita privata durante le varie puntate di Vieni da me. Dopo la gaffe sulla data di nascita della figlia Cora, la conduttrice di Raiuno, durante l’intervista alla cassettiera di Beppe Bergomi, la Balivo ha svelato un dettaglio del suo rapporto con il marito Guido Maria Brera. Bergomi, aprendo i cassetti della sua vita, ha svelato anche la data esatta del primo bacio con la moglie. “Era il 22 novembre 1989“, svela l’ex calciatore. “Ma è la data del matrimonio o del primo bacio?”, chiede Caterina sorpresa dalla memoria del suo ospite. “Del primo bacio, ma è facile perchè il 22 è il mio giorno. Sono nato il 22, ho esordito il 22, mia moglie il 22 e quindi il 22 ricorre spessp”, spiega Bergomi. “Se lo chiedo a mio marito non sa neanche quando sono nata”, risponde Caterina strappando una risata al pubblico.

CATERINA BALIVO, IL RAPPORTO CON IL MARITO GUIDO MARIA BRERA A VIENI DA ME

La rivelazione di Caterina Balivo sulla memoria del marito Guido Maria Brera ha conquistato le telespettatrici che, commentando su Twitter, si sono ritrovate nel racconto. Tante utenti, infatti, hanno sottolineato che anche i mariti, esattamente come quello della Balivo, fanno fatica a ricordare le date importanti. Non è la prima volta, comunque, che la conduttrice di Vieni da me parla in diretta del marito. Durante un’intervista con Raffaella Fico, commentando un selfe tra la showgirl e Mario Balotelli che ha fatto pensare ad un ritorno di fiamma tra i due, Caterina ha dichiarato: “Ha fatto una Stories e ha pubblicato una foto. Ora però, se mio marito fa un selfie con la mamma dei suoi figli che io adoro, e siamo amiche, a casa mia non torna più”. La spontaneità della Balivo, dunque, continua a conquistare la simpatia del pubblico che, ogni giorno, ripaga la conduttrice con ottimi ascolti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA