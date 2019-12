Caterina Balivo sul marito Guido Maria Brera/ “Se fa un selfie con la sua ex…”

Caterina Balivo a “Vieni da me” si lascia andare ad una battuta sul marito Guido Maria Brera, che ha sposato cinque anni fa e da cui ha avuto due figli, Guido Alberto e Cora. In studio c’era Raffaella Fico, con cui si parlava – tra le altre cose – di un eventuale ritorno di fiamma con Mario Balotelli. Le voci sono cominciate a causa di una foto in cui i due si mostrano teneramente abbracciati. La showgirl ha smentito il gossip, così la conduttrice ha chiuso la questione con la sua battuta con cui ha tirato in ballo appunto il marito. «Ha fatto una Stories e ha pubblicato una foto. Ora però, se mio marito fa un selfie con la mamma dei suoi figli che io adoro, e siamo amiche, a casa mia non torna più». Poi però ha fatto i complimenti a Raffaella Fico per questa armonia ritrovata: «Sono due persone intelligenti», ha detto rivolgendosi al pubblico, in riferimento al fatto che di mezzo c’è la piccola Pia.

CATERINA BALIVO SUL MARITO GUIDO MARIA BRERA: LE ALTRE BATTUTE A VIENI DA ME

Ma quella sul marito Guido Maria Brera non è stata l’unica battuta che ha riservato Caterina Balivo a “Vieni da me”. Raffaella Fico era sulla lavatrice per l’intervista e dopo averla attivata ha esclamato: «Vibra tutto». Allora la conduttrice ha subito ribattuto: «Com’è la sensazione? Buona?». E in studio sono scattate subito le risate del pubblico. Poi c’è stato un simpatico siparietto con l’ospite sull’uso della lavatrice. Caterina Balivo ha infatti dispensato diversi consigli su come fare il bucato nel migliore dei modi: «Sapete che ho una fissa con la lavatrice», ha detto poi lei sorridendo. Ad esempio, si parla di lavaggi a mano per l’intimo e di sapone di marsiglia. E allora la conduttrice spiega a Raffaella Fico: «Quando i bambino hanno il culetto rosso, il sapone di marsiglia è ottimo». E la sua ospite ha ascoltato con attenzione, senza però rivelare se seguirà i suoi consigli…

© RIPRODUZIONE RISERVATA