Caterina Caselli, chi è la moglie del compianto Piero Sugar/ Fondatrice della casa discografica Sugar

Caterina Caselli è in queste ore al centro dell’attenzione mediatica e inondata dai messaggi di cordoglio, che in rete le vengono rivolti in seguito alla morte del consorte Piero Sugar. Così come il marito – scomparso nella notte dell’11 giugno 2022- Caterina Caselli ha coperto nella sua vita il ruolo di editrice e produttrice. In particolare, nel 1989 ha fondato la Insieme Sugar, poi divenuta successivamente semplicemente Sugar, ispirata al cognome di Piero Sugar.

Allo stato attuale la major discografica Sugar Music fa capo a Filippo, che inoltre ha coperto il ruolo di presidente della Siae nel periodo compreso dal 2015 al 2018. Ma oltre a coprire il ruolo di produttore, editore e discografico, Caterina Caselli ha lasciato il segno nel mondo della musica come cantante.

Caterina Caselli e la svolta come cantante

Nel 1966 si registrava per lei un momento di svolta nella sua carriera, quando rilasciava Nessuno mi può giudicare. Il colpo di fortuna arrivava infatti quando Alessandro Celentano si presenta al Festival di Sanremo con Il ragazzo della via Gluck, scartando il brano Nessuno mi può giudicare, che invece presentava alla kermesse la cantante, per poi raggiungere un notevole successo.

La cantante Caterina Caselli viene definita anche Casco d’oro, in riferimento al look che lei sfoggiava nel periodo del rilascio di Nessuno mi può giudicare, quando lei si aggiudicava il successo con la stima e l’affetto del grande pubblico ed emergeva come nuova leva della musica made in Italy.

