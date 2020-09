CATERINA COLLOVATI/ “Arisa? La foto per il body positivity volgare” (Pomeriggio 5)

Caterina Collovati torna a parlare di Arisa e della foto in bikini in cui sfoggia con orgoglio il proprio corpo. “Quella foto è volgare. Quei rotoli sono simpatici e che abbiamo tutti, anche le magre quando si siedono. Quella posizione, con il pube sbattuto in faccia, non mi piace”, dice la Collovati. “Nella vita è meglio 5 kg in più che 5 kg in meno. Trovare un pube in primo piano, dentro un costume, volgare, sé sbagliato. Mi ricorda una divinità arcaica”, ha replicato Roberto Alessi. Discorso diverso per Loredana Fiorentina: “Lei mi piace e soprattutto mi piace il suo carattere perchè lei ci crede ed è convinta di poter arrivare a Hollywood”, commenta la Collovati dopo aver visto la sfilata della mamma di Luigi Favoloso (aggiornamento di Stella Dibenedetto).

CATERINA COLLOVATI A POMERIGGIO 5

Caterina Collovati racconta ai microfoni di Pomeriggio 5 la propria opinione su Arisa. La cantante, alcune settimane fa, su Instagram, ha pubblicato una foto mostrando il suo corpo al naturale mettendo in evidenza i piccoli difetti estetici che tutti hanno. Un messaggio importante quello della cantante che, durante l’estate, ha pubblicato spesso foto in costume ricevendo l’applauso virtuale dei suoi followers che, puntualmente, la ringraziano per i messaggi di body positivity che continua a lanciare. Al di là del messaggio, però, Caterina Collovati, commentando il gesto della cantante, ha criticato la foto con cui la cantante ha deciso di lanciare un messaggio per esortare le persone ad accettarsi con tutti i difetti. La posizione di Caterina Collovati ha diviso il popolo del web ed oggi, nella puntata di Pomeriggio 5, la Collovati è pronta a spiegare il motivo che l’ha spinta a commentare duramente il post di Arisa.

CATERINA COLLOVATI, NUOVE DICHIARAZIONI SU ARISA A POMERIGGIO 5?

“La moda del poitically correct ha rimbambito tutti… body positivity e balle varie, che noia! Ciò che balza all’occhio in questa foto non sono i rotolini di ciccia di Rosalba Pippa in arte Arisa che trovo anche divertenti. È quel pube sbattuto in faccia al lettore che mi pare fuori luogo”, scriveva su Instagram Caterina Collovati. La conduttrice confermerà la propria posizione ai microfoni di Pomeriggio 5? Nella seconda parte della trasmissione di Barbara D’Urso, sarà affrontata la problematica del body shaming dopo le varie polemiche che hanno travolto la modella di Gucci e Caterina Collovati è pronta a spiegare i motivi del suo post sul gesto di Arisa.





