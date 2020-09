Caterina Collovati vs Alba Parietti “Passi da sgabelli…”/ E lei “Sciacqualattughe!”

Lite tra Alba Parietti e Caterina Collovati a “Live Non è la D’Urso“. Nello studio di Barbara D’Urso si parlava di polemiche sul corpo delle donne, partendo dalla foto di Arisa che tanto ha fatto discutere nelle ultime settimane. «Io trovo che Arisa sia coerente. Evidentemente lei si piace così», aveva cominciato la showgirl. Poi però è stata subito attaccata dalla Collovati, che subito l’ha attaccata sulla sua carriera. «Sei passata da sgabelli, oggi commenti cronaca nera e tre minuti ti metti in bagno per fare una foto», ha detto ad Alba Parietti. E non si è fatta attendere la sua replica: «Parlo persino con te, pensa come è finita la mia carriera». Caterina Collovati ha rilanciato: «Anche io potrei farmi delle foto, ma non ci penso. Forse ho più senno». Ma Alba Parietti non era d’accordo: «Hai provato con un’analista brava? Un discorso da sciacqualattughe… Basso livello. Discutere con te non mi fa onore». Allora è intervenuta Barbara D’Urso a placare gli animi in studio, visto che si stava per degenerare.

LITE TRA CATERINA COLLOVATI E ALBA PARIETTI A LIVE

«Basta Caterina!», ha sbottato la conduttrice di “Live Non è la D’Urso” visto che la Collovati stava nuovamente intervento. Non è la prima volta comunque che le due si scontrano. Qualche mese fa Alba Parietti si era scagliata contro l’altra donna perché su Instagram l’aveva accusata di spargere in maniera irresponsabile il contagio. «Il gioco della caccia all’untore è il più orribile che si possa fare», aveva dichiarato al Corriere della Sera. La Collovati faceva riferimento al fatto che le due erano state ospiti del programma di Barbara D’Urso e poi si è scoperto che Alba Parietti era positiva al Covid. «Non avvisando me e chi era con noi, ha compiuto un’azione molto grave». Le due oggi sono tornate ad attaccarsi, senza però sfiorare questo argomento. Parlando di body shaming in studio, Caterina Collovati è tornata ad attaccare la showgirl che la stava punzecchiando. «Sei una povera di spirito, non ti è rimasto nulla che queste offese».



