Caterina Collovati Vs Chiara Ferragni/ Foto di c*lo “oh, no anche tu!”

Caterina Collovati prende la parola sui social per bacchettare un po’ Chiara Ferragni, la signora delle influencer, colei che è stata capace di costruire un brand intorno al suo e che ha mille pregi, tra i quali anche aver usato la sua immagine e la sua “influenza” per portare i giovani ai musei e a scoprire l’arte del nostro Bel Paese. Ma cosa avrà combinato Chiara Ferragni per spingere Caterina Collovati a pubblicare una sua foto e bacchettarla: “Aiuto…Anche la regina delle influencer @chiaraferragni, bella, brava, ricca, che dico ricchissima, dolcissima mamma del bimbo più bello di #instagram, super Leone e aggiungo, per niente sciocca come i suoi multipli armadi farebbero pensare, mi cade nella sindrome del deretano, tanto in voga questa estate tra starlette e non”.

CATERINA COLLOVATI VS CHIARA FERRAGNI E LA SUA FOTO DEL LATO B

A quanto pare a far intervenire Caterina Collovati è stato proprio lo scatto in cui Chiara Ferragni mostra il suo lato b sui social abbassandosi ai sotterfugi e trucchetti che tutti usano per raccogliere un po’ di like: “E no, ti prego Chiara girati subito, scegli altre pose. Sei riuscita in ciò in cui non riescono da secoli professori, famiglie, scuole e libri: hai portato i giovani agli #uffizi . Hai compiuto il miracolo…Dimmi che questa posa è dovuta solo al caldo torrido che ti ha distratto dal giusto filone strategico”. I fan della Ferragni hanno subito preso posizione contro di lei soprattutto coloro che non hanno capito bene la provocazione della Collovati che in risposta a loro, nei commenti, ribadisce di non aver parlato male di Chiara Ferragni. Anche questa volta toccherà a Fedez prendere parola per difendere la moglie?



