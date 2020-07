Caterina Collovati VS Emanuele Filiberto/ “Mental coach dell’ultima ora. Parla di..”

Emanuele Filiberto fonda il movimento “Realtà Italia” e Caterina Collovati critica tale scelta su Instagram. “Se sarà in futuro un movimento politico o se resterà un movimento di idee per l’Italia non lo so. Ma se deve finire in politica, che sia”, ha dichiarato il figlio Vittorio Emanuele di Savoia al Corriere della Sera, ma la decisione di fondare un movimento da parte di Emanuele Filiberto non è vista di buon occhio da Caterina Collovati che, con un post su Instagram, attacca duramente l’erede Savoia motivando le proprie parole. “Basta con la politica dei selfie con la bandiera. Servono piani concreti per l’Italia che così, a ripartire non ce la fa. E cosa han fatto i politici, mentre tutti gli altri in Europa hanno prodotto soluzioni vere?”, sono state le parole con cui Emanuele Filiberto ha annunciato la nascita del proprio movimento. Partendo da tali dichiarazioni, la Collovati si scaglia contro l’erede Savoia. “Detto da uno che tenta la strada dello spettacolo da decenni… Reality, partecipazioni tv, co-conduzioni senza mai un seguito. Fa ridere e arrabbiare al tempo stesso”, replica duramente la moglie di Fulvio Collovati.

CATERINA COLLOVATI: “EMANUELE FILIBERTO ATTENTO A NON DIVENTARE UN MENTAL COACH…”

Caterina Collovati scrive su Instagram tutto ciò che pensa della decisione di Emanuele Filiberto di tornare in politica. L’intento dell’erede dei Savoia è cercare di dare nuove idee ai giovani e dare loro un futuro. “Parla di giovani senza futuro, usa termini inglesi webinar, ossia seminari via internet con personalità del mondo industriale e balle varie… Caro Emanuele Filiberto, direi pensa per te, non preoccuparti dei giovani, perché quelli seri studiano, si sacrificano e attraverso un percorso formativo approdano ad un futuro, sei tu che non hai ancora trovato una strada che ti appaghi o meglio che ti tenga impegnato come un comune mortale”, scrive la moglie di Collovati che poi conclude il tutto con un avviso: “Attento a non diventare un mental coach dell’ultim’ora”.





