Emanuele Filiberto “amo la donna con il pelo”/ “Nelle case reali si usa la ceretta..”

Emanuele Filiberto svela i propri gusti femminili in un’intervista a 360 gradi rilasciata ai microfoni de La Zanzara su Radio 24. Il rappresentante di Casa Savoia ammette di avere gusti felliniani in fatto di donne e di non essere particolarmente amante delle donne totalmente depilate. “Principe, lei ama la vagina col pelo o rasata?”, è la domanda a cui Emanuele Filiberto risponde così – “Io amo la donna vera, quella che se la tiene. Sono molto felliniano su questo punto. Nelle case reali però funziona la ceretta al miele. Una ceretta molto speciale con miele di api dell’Himalaya. Si fanno tutti la ceretta col miele dell’Himalaya”, ha confessato Emanuele Filiberto che ha poi ammesso di inginocchiarsi davanti ad una bellissima donna. “Devo dirvi che mi inginocchio anche davanti ad una bellissima donna”, ha dichiarato a La Zanzara.

EMANUELE FILIBERTO: “INGINOCCHIARSI IN PARLAMENTO? RIDICOLO”

Tanti i temi affrontati da Emanuele Filiberto durante l’intervista rilasciata ai microfoni de La Zanzara. Emanuele Di Savoia ha anche commentato il gesto di Laura Boldrini che si è inginocchiata in Parlamento. “E’ stato un gesto ridicolo. Io mi sono inginocchiato davanti al Papa. Ne ho conosciuti tre e mi sono sempre inginocchiato con gran rispetto”, ha spiegato Emanuele Filiberto che ha spiegato di voler stare lontano dalla politica italiana. “Ci sono persone molto più in gamba di me – ha detto Emanuele Di Savoia – che ne sanno molto di più, e loro dovrebbero andare in Parlamento. Oggi ci sono troppe persone in Parlamento, andrebbero tagliate”. Infine, Filiberto dà un voto al Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte: “Cinque per le idee e zero per l’esecuzione delle idee”. Su Trump invece dice: “Non mi piace, non è elegante”.





