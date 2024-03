Emanuele Filiberto: “Quando mio padre Vittorio è morto eravamo tutti con lui”/ “Abbiamo parlato tanto…”

Emanuele Filiberto, la forza di andare avanti dopo la morte di suo padre Vittorio Emanuele

Emanuele Filiberto ha scelto lo studio di Verissimo, di Silvia Toffanin, per raccontare le sue emozioni dopo la triste scomparsa di suo padre: Vittorio Emanuele di Savoia. “La vita continua, hai delle responsabilità; mia madre, i miei figli, tua moglie… Mia madre sta abbastanza bene, è molto coraggiosa, ha vissuto con mio padre più di 60 anni. Lei è una donna forte e poi siamo tutti intorno a lei. Se lo aspettava? Non te lo aspetti mai, è successo in un modo anche molto bello anche se è brutto da dire. Eravamo tutti con lui, abbiamo potuto essere intorno a lui e parlargli giorno e notte”. Il principe ha poi aggiunto: “E’ arrivato questo giorno dove ne ha avuto abbastanza di combattere; lo ha fatto tutta la vita e anche fino alla fine ho visto un vero leone. I dottori dicevano: ‘Non si rende conto lo sforzo che sta dando al cuore per passare ora dopo ora’…”.

Emanuele Filiberto ha trattenuto a fatica le lacrime nel raccontare gli ultimi momenti di suo padre Vittorio Emanuele di Savoia, soprattutto nel menzionare i toccanti discorsi fatti poco prima che passasse a miglior vita. “Se sono riuscito a dirgli qualcosa di mai detto? Ci siamo parlati molto in queste settimane, ho passato tanto tempo in ospedale con lui ed era totalmente lucido. Abbiamo parlato di sentimenti, della gioventù, parlava molto anche di sua madre perchè c’erano tutti questi ricordi che riaffioravano. Purtroppo si aspetta sempre l’ultimo per dire le cose belle ed importanti, però ce le siamo dette… “.

Emanuele Filiberto e gli attacchi ricevuti dopo la morte di suo padre Vittorio Emanuele: “E’ stato disgustoso…”

Proseguendo nel raccontare la figura di suo padre Vittorio Emanuele di Savoia, Emanuele Filiberto ha raccontato a Silvia Toffanin l’importanza dei valori ricevuti. “L’insegnamento che mi ha lasciato? Papà non era solo un padre, era un amico, un confidente, una guida. Mi ha trasmesso le sue passioni, dall’aviazione al mare… Era una persona veramente buona, una persona che era uguale con tutti; gentile, teneva molto ad un concetto che mi ha passato: ‘L’amore è l’unità della famiglia’…”.

Emanuele Filiberto – sempre a Verissimo – si è anche espresso a proposito degli attacchi mediatici ricevuti da suo padre Vittorio Emanuele di Savoia anche poche ore dopo la notizia della scomparsa. “Io ho trovato abbastanza disgustoso tutto quello che è successo perchè non ci hanno lasciato nemmeno il tempo del lutto. Sembrava che tutti coloro che hanno parlato dovessero dargli le chiavi del paradiso; ritornare sulle cose del passato spiegate mille volte, forse per fare share, non riesco a capire il perchè”. Il principe ha poi aggiunto: “L’ho trovato davvero brutto, triste ma più per loro, come ti viene in mente due giorni dopo la sua morte? Anche in alcune trasmissioni televisive, totalmente inutili…”.











