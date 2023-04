Caterina Scorsone, racconto choc: “Un terribile incendio…”/ “2 minuti per salvarci”

Caterina Scorsone ripercorre sui social i tragici momenti dell’incendio: “Sconvolti dalla perdita…”

Caterina Scorsone, star indiscussa di Grey’s Anatomy, ha raccontato sui social una terribile disavventura che avrebbe vissuto qualche mese fa. L’attrice, con un toccante post su Instagram, ha infatti svelato come la sua casa sia stata assalita da un incendio devastante. Stando al suo racconto, all’interno dell’abitazione vi erano sia i tre figli che ben 4 animali domestici: “Avevo solo un paio di minuti per salvare i miei tre bambini…“.

Inizia così il racconto di quei momenti all’insegna della paura e del terrore di perdere non solo la propria casa ma soprattutto le persone più care in un terribile incidente. Caterina Scorsone è riuscita a mantenere il sangue freddo e a mettere in salvo i suoi piccoli bambini scongiurando che la tragedia divampasse ulteriormente; purtroppo però, i suoi teneri cuccioli hanno perso la vita. “Siamo sconvolti dalla perdita ma grati per averli potuti amare“, queste le parole del volto di Grey’s Anatomy in merito alla tristezza di aver dovuto assistere alla scomparsa del proprio cagnolino e di 3 gatti.

Caterina Scorsone e la casa distrutta dalle fiamme: “Grata per avercela fatta, questa è una lettera d’amore…”

Il racconto di Caterina Scorsone, in merito all’incendio che ha devastato la sua casa e ucciso i suoi 4 cuccioli, è stato inserito come didascalia ad una foto choc: l’attrice ha infatti condiviso con i suoi followers uno scatto di ciò che resta di una parte dell’abitazione. Un cumulo di cenere e di oggetti distrutti; deve essere stata senza dubbio un’esperienza al limite dell’immaginabile e, come anticipato in precedenza, solo pochi minuti e sarebbe potuta andare anche peggio per la donna e la sua famiglia. “Mentre preparavo i miei figli per andare a letto e finivo di fargli il bagno, ho visto del fumo che filtrava intorno alla vasca. Ho guardato il corridoio: un fiume di denso fumo nero stava rimpendo la casa”.

Caterina Scorsone può fortunatamente raccontare quei tragici momenti da sopravvissuta, con un brivido inevitabile per chi legge i dettagli. “Siamo scappati fuori scalzi, ma ce l’abbiamo fatta; e di questo sarò eternamente grata”. La giovane attrice ha anche ringraziato tutte le persone che fin dai primi istanti hanno dimostrato il massimo supporto e aiuto per lei e i suoi bambini. “Ringrazio i vigili del fuoco, la mia vicina di casa che ha risposto ai nostri frenetici colpi alla sua porta; ringrazio gli amici che hanno inviato vestiti e provviste. Questo non è un post su un incendio: è su una comunità, questa è una lettera d’amore a persone incredibili“.











