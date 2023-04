Isola dei Famosi: Cristina Scuccia criticata per il nuovo singolo/ “Solo strategia!”

Cristina Scuccia, gli haters si scatenano contro i balletti sexy dell’ex Suora

Mancano ormai pochi giorni alla partenza di alcuni volti noti della televisione italiana verso l’Honduras per la nuova edizione de L’Isola dei Famosi. C’è ancora tempo per assaporare le dinamiche dei nuovi naufraghi ma alcuni protagonisti sono già protagonisti sui social e non proprio con accezione positiva. Tra questi, spicca Cristina Scuccia; l’ex Suor Cristina ha cambiato vita in maniera radicale ed oltre ad aver accettato la partecipazione al reality condotto da Ilary Blasi continua in parallelo la sua carriera musicale.

Proprio a proposito della sua carriera musicale, Cristina Scuccia ha di recente annunciato l’uscita del nuovo singolo; dunque a ridosso del prossimo ingresso nel cast de L’Isola dei Famosi. Il breve video clip pubblicato su Instagram ha chiaramente suscitato grande curiosità; la giovane danza e si libera nel bel canto che l’ha già resa famosa in passato. Cristina Scuccia non ha però ottenuto solo riscontri positivi osservando i commenti annessi alla sua anteprima social. Fiumi di haters hanno deciso di contestare la scelta della giovane in maniera non proprio costruttiva.

Cristina Scuccia “sotto accusa” per il videoclip del nuovo brano: “Finta buona!”

Cristina Scuccia, dopo aver anticipato l’uscita del suo nuovo singolo, è stata particolarmente bersagliata sui social. A tenere banco sarebbero le tempistiche in vista del prossimo impegno a L’Isola dei Famosi. Alcuni utenti infatti hanno sottolineato come il gesto possa cozzare con la naturalezza e semplicità che ha sempre ostentato, giudicando il tutto proprio come una mera strategia di marketing considerata la prossima esperienza nel reality. Il punto di vista è stato poi rincarato da commenti molto più duri, caratterizzati anche da spiacevoli e immotivate offese.

Nel caso in cui la scelta di Cristina Scuccia fosse realmente strategica, oggettivamente non sembra esserci nulla di nuovo o strano rispetto alle normali dinamiche attuali in termini di promozione. L’Isola dei Famosi, in quanto reality televisivo, può essere una vetrina importante per diverse sfaccettature del carattere e personalità di tutti i concorrenti in gioco. E’ lecito dunque che Cristina Scuccia, approfitti dell’opportunità anche per rilanciare la sua passione per la musica e i suoi reali obiettivi professionali. Dal punto di vista degli haters però, tale assunto non pare chiaro e le accuse di finto buonismo e di “mosse lavorative” non si sono per nulla placate.











