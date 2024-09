Una triste perdita colpisce oggi il mondo della musica internazionale; è morta Caterina Valente. Voce inconfondibile che a ridosso degli anni ‘50 e ‘60 è riuscita a fare breccia non solo nel cuore dei connazionali ma ha anche superato ampiamente i confini con la sola forza del suo talento. Cantante, chitarrista oltre che ballerina; un talento immenso che ci lascia all’età di 93 anni.

Caterina Valente è morta lo scorso 9 settembre ma arriva oggi l’annuncio della famiglia attraverso un comunicato sui social. Un tenero saluto con la sua immagina a fare da copertina; simbolo della riservatezza che gli affetti chiedono in un momento così delicato. Oltre alle persone a lei più care, la notizia chiaramente sconvolge l’intero mondo dello spettacolo e tutti coloro che hanno avuto l’onore di incrociare il suo cammino durante la splendida carriera costruita nel tempo.

Caterina Valente, il comunicato della famiglia sulle cause della morte

Caterina Valente ci lascia all’età di 93 anni: la cantante italo-francese si è spenta lo scorso 9 settembre 2024 nella sua casa di Lugano (Svizzera) ovviamente attorniata dai suoi affetti più cari. Con un post pubblicato su Facebook – come riporta Skytg24 – la famiglia ha reso noto come la morte sia avvenuta per cause naturali ed ha chiesto massimo rispetto per la privacy e soprattutto per il dolore che in questo momento sta attanagliando tutti. I funerali di Caterina Valente si sono tenuti nei giorni scorsi in forma ovviamente privata, su richiesta proprio dell’artista.