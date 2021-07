Catherine Harding, compagna di Jorginho/ La scintilla dopo la storia con Jude Law

Uno dei protagonisti assoluti dell’ultimo Europeo di calcio è sicuramente Jorginho. Il calciatore ha dato nuovamente prova di grande talento e freddezza, dando certezza in campo ai suoi compagni. A tifare per lui,direttamente allo stadio anche in occasione della finale, c’era la sua fidanzata: la bellissima Catherine Harding. Nota al pubblico anche come Cat Cavelli, è una modella e cantante e ha alle spalle una storia con una celebre star di Hollywood: Jude Law. I due, infatti, si erano conosciuti sul set nel 2014 e da lì hanno iniziato una relazione dalla quale è nata una figlia, Ada Law, ma che è però finita qualche tempo dopo. Una storia che per Cat è solo un ricordo, anche perché oggi nel suo cuore c’è solo Jorginho. Il colpo di fulmine è scoccato pochi anni fa, dopo la fine della relazione del calciatore con Natalia Leteri.

Raffaella Carrà, A Raccontare comincia tu/ Tutto Renato Zero. Sui social.. (replica)

Catherine Harding e Jorginho, storia di un grande amore

Quello tra Catherine Harding e Jorginho è un grande amore, un rapporto solido che ha portato alla nascita di un figlio, Jax. Prima dell’attuale compagna, il calciatore del Chelsea ha avuto una storia con Natalia Leteri. I due si sono sposati nel 2017 ma solo due anni dopo si sono detti addio. Da questa relazione sono nati due figli e oggi, anche per il loro bene, rimangono in ottimi rapporti. Subito dopo la fine del matrimonio, c’è stato un gossip che voleva Jorginho vicino alla traduttrice del Chelsea, che non ha però avuto seguito. Attualmente il cuore del calciatore batte soltanto per la bella Catherine Harding.

Domenico, padre poliziotto di Renato Zero/ "L'ho vendicato con le paillettes"

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Catherine Harding (@cat_cavelli_)

LEGGI ANCHE:

Le Crociate/ Streaming del film su Rete 4 con la regia di Ridley Scott

© RIPRODUZIONE RISERVATA