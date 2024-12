Claudio Iacone è tra i concorrenti finalisti di Bake Off Italia 2024, il programma più dolce del piccolo schermo giunto alla sua dodicesima edizione. Cresce l’attesa per scoprire il nome del miglior aspirante pasticcere del cooking show targato BBC, prodotto da Banijay Italia per Warner Bros. Discovery, e presentato da Benedetta Parodi. La giuria composta da Ernst Knam, Damiano Carrara e Tommaso Foglia, e il superospite fisso il Maestro Pasticcere Iginio Massari sono chiamati ad osservare e giudicare il lavoro degli aspiranti pasticceri nella splendida cornice di Villa Borromeo d’Adda ad Arcore (MB). Tra i finalisti della gara culinaria più dolce della tv c’è anche il chimico e creatore di vernici che, grazie allo zampino della fidanzata Arianna, ha deciso di rivoluzionare la sua vita partecipando al programma più dolce del piccolo schermo. Durante la semi-finale, Claudio ha rischiato di essere eliminato durante una prova in cui era chiamato a preparare un banchetto di dolci per un galà.

Una prova non facile che ha visto il pasticcere sbagliare sia nelle proporzioni che nell’estetica non convincendo così il palato dei maestri pasticceri. Fortunatamente è andata meglio nella prova successiva quando i concorrenti hanno dovuto replicare la torta moderna preparata da Iginio Massari. In questo caso la creazione di Claudio è stata apprezzata, visto che il concorrente è riuscito a classificarsi al secondo posto con la sua torta.

Claudio Iacone sarà il vincitore di Bake Off Italia 2024?

Il percorso di Claudio Iacone a Bake Off Italia 2024 non è stato facile, visto che il chimico e creatore di vernici ha rischiato per pochissimo di non accedere alla finale. Il motivo? Durante l’ultima puntata è stato a rischio eliminazione con la “rivale” Domenica, ma fortunatamente è riuscito a conquistare l’ultimo Golden Ticket indispensabile per accedere alla finalissima. Alla fine Claudio è stato preferito a Domenica dai giudici che hanno preso in considerazione il percorso di crescita dimostrato dall’aspirante pasticcere in questa edizione.

Chissà che Claudio a sorpresa non possa sbaragliare la concorrenza e conquistare il titolo di miglior pasticcere d’Italia? Chi sarà il vincitore di Bake Off Italia 2024? Per scoprirlo vi invitiamo a seguire la finale di venerdì 13 dicembre 2024 su Real Time!