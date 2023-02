Catherine Zeta-Jones e Michael Douglas, i segreti del matrimonio/ Insieme da 20 anni

Catherine Zeta-Jones e Michael Douglas, un amore contro i limiti anagrafici

Le storie di Hollywood appassionano non solo per la caratura delle produzioni cinematografiche ma anche per i sodalizi sentimentali che a volte raccontano delle vere e proprie. E’ questo il casto del longevo matrimonio tra Catherine Zeta-Jones e Michael Douglas, insieme da oltre vent’anni a dispetto delle difficoltà e delle critiche ricevute per la differenza d’età.

Michael Douglas e Catherine Zeta-Jones hanno esattamente 25 anni di differenza – lui 76, lei 51 – Ma ai tempi della loro unione entrambi sono andati ben oltre il valore anagrafico. I dubbi e lo scetticismo dei primi anni 2000 sono stati spazzati via dalla longevità del loro rapporto, culminato con la scelta di convolare a nozze proprio nel 2003. Il segreto del loro rapporto è stato svelato in una recente intervista proprio dall’attrice, per WSJ Magazine: “Mio marito ha venticinque anni più di me ma continuiamo a stare benissimo insieme: non abbiamo perso il senso dell’umorismo e rispettiamo i nostri spazi.

Catherine Zeta-Jones svela il segreto del suo rapporto con Michael Douglas: “Il nostro lavoro…”

Nell’intervista rilasciata per WSJ Magazine, Catherine Zeta Jones ha aperto le porte del suo amore per Michael Douglas, confermando quanto a dispetto della differenza d’età la loro unione abbia le medesime caratteristiche di qualsiasi coppia: “Anche noi come tutte le coppie abbiamo alti e bassi ma senza mai perdere di vista i nostri punti fermi: amarci e rispettarci“. Catherine Zeta-Jones ha inoltre spiegato come la loro profesisone e passione in comune, ovvero la recitazione, sia in realtà il vero segreto della longevità del rapporto d’amore.

“A differenza della maggior parte delle coppie non abbia mai avuto un lavoro che ci impegni dalle nove di mattina alle cinque di sera: trascorriamo tanto tempo insieme“. Prosegue l’attrice: “Ci sono periodi in cui io lavoro sedici ore al giorno, e altri in cui non lavoro affatto: lo stesso vale per lui. Grazie a ciò nel corso della nostra relazione abbiamo avuto moltissime occasioni per stare a lungo insieme”. Michael Douglas e Catherine Zeta-Jones, dal matrimonio avvenuto nel 2003, hanno avuto due figli: Dylan e Carys. A dispetto della breve separazione avvenuta nel 2013, l’amore dunque viaggia a vele spiegate.











