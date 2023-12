CATTIVA COSCIENZA/ Una favola contemporanea che fa centro

Una commedia sospesa tra fantastico e sentimentale, la voglia di fare qualcosa di nuovo in un’epoca in cui i film sembrano realizzati con lo stampino. Dopo il passaggio nelle sale italiane con Vision Distribution, Cattiva coscienza di Davide Minnella è ora disponibile in Dvd ed. CG/Vision e On Demand, l’occasione per riflettere su uno dei prodotti più interessanti degli ultimi mesi.

SINOSSI – La coscienza di un uomo è il suo bene più prezioso. Quello che gli uomini non sanno, però, è che le loro coscienze abitano un mondo parallelo al nostro. E se le cose da noi non vanno granché bene, non è che di là, nel Mondo Altro, si stia meglio.Le coscienze sono scoraggiate, demotivate, inascoltate. Tutte, tranne una. Otto è la migliore coscienza d’Italia perché Filippo, il suo ‘protetto’, lo segue ciecamente, garantendogli punteggi clamorosi. Almeno finché, alla vigilia del suo matrimonio, Filippo si scopre represso, e decide di disobbedire alla sua coscienza, perché si è innamorato di un’altra, una ragazza di nome Valentina, che gli ha fatto perdere la testa.

Cattiva coscienza è una favola contemporanea che riflette su temi molto legati all’attualità, basti epnsare al giudizio altrui. Da segnalare il buon lavoro di scrittura cinematografica da parte di Stefano Sardo, Teresa Gelli e Giordana Mari, bravi a gestire – seppur con qualche sbavatura – l’intervento soprannaturale che crea scompiglio nella vita degli esseri umani. Già autore di un’opera interessante come La cena perfetta, Minnella conferme le qualità in regia e dirige con grande maestria un Francesco Scianna in forma di grazia. Nel cast anche Caterina Guzzanti, Alessandro Benvenuti, Gianfranco Gallo, Filippo Scicchitano, Giovanni Esposito, Matilde Gioli, Beatrice Grannò, Francesco Motta, Drusilla Foer.

