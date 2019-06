Catwoman/ Video, su Italia 1 il film con Halle Berry (oggi, 16 giugno 2019)

Catwoman riempie la prima serata di oggi, 16 giugno 2019, di Italia 1 a partire dalle ore 21.15. Si tratta di un film d’avventura/azione/supereroi del 2004, prodotto negli Stati Uniti d’America da Denise Di Novi ed Edward McDonnell e diretto da Pitof. La colonna sonora è curata dal compositore Klaus Badelt. Nel cast tra gli altri troviamo Halle Berry, Benjamin Bratt, Lambert Wilson e Sharon Stone. Il film fu soggetto di molte critiche alla sua uscita in sala per la scarsa aderenza con il fumetto da cui è tratto. Tra le polemiche c’è anche quella legata al personaggio di Selina Kyle che nel film si chiama Patience Philips e vive a New York e non a Gotham.

Catwoman, la trama

Diamo uno sguardo alla trama di Catwoman. La pellicola narra la origin story (la vicenda che vede la nascita di un supereroe) di Catwoman. Patience Philips, donna remissiva e poco incline a esprimere la propria opinione, si trova un giorno ad ascoltare sconcertanti rivelazioni sulla natura di una crema di bellezza. Scoperta dai responsabili, durante la fuga perde la vita, ma resuscita come Catwoman. Da quel momento, grazie ai nuovi straordinari poteri, la sua vita sarà dedicata a scoprire la verità sulla crema e su coloro che l’hanno creata.

