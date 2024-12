Romina Power è tra gli ospiti della nuova puntata di Verissimo, il rotocalco di interviste condotto da Silvia Toffanin e trasmesso domenica 15 dicembre 2024 su Canale 5. La cantante è ancora oggi molto amata dal pubblico e accetta sempre ben volentieri di raccontarsi nel salotto televisivo dove più volte è stata protagonista, anche in compagnia dei figli nati dalla lunga storia d’amore con l’ex marito Al Bano. La storia d’amore tra Romina Power e Al Bano Carrisi ha catalizzato l’attenzione per decenni e, ancora oggi, è tra le più chiacchierate nel mondo del gossip. Anche se i due sono separati oramai da tantissimi anni, per il pubblico restano una coppia e la conferma arriva quando i due si ritrovano insieme su di un palcoscenico. Ma come mai è finita tra i due?

A rivelare il reale motivo della loro separazione è stata proprio il cantante di Cellino San Marco dalle pagine del settimanale Oggi: ““Il problema fu la marijuana”. Non solo, Al Bano è entrato nei dettagli rivelando: “Romina fumava quella robaccia anche quattro volte al giorno. E lo faceva da anni, ancor prima della scomparsa di Ylenia. Era diventata un’altra donna. Non era più attaccata a ciò costruito e fu l’inizio della fine”.

Romina Power a Verissimo: “Mi sto coccolando tanto questo nipotino, lui è bellissimo”

Non solo la storia d’amore con Al Bano, Romina Power a Verissimo ha aperto il suo cuore parlando anche della sua longeva amicizia con Kabir Bedi con cui ha condiviso anche un bellissimo viaggio in India. La cantante ed attrice è da poco anche diventata nonno di un altro nipotino; una gioia immensa che ha raccontato così: “me lo sto coccolando tanto. Quando gli parlo lui sorride e non si riesce contenere”.

Romina prima di essere una nonna è anche una mamma ed è legatissima a tutti i suoi figli con cui ha fatto dei viaggi bellissimi in giro per il mondo. “Non avrei mai pensato di avere quattro figli. Sono perfetti così” – ha detto la Power che considera Yari Carrisi la sua roccia, la spalla a cui appoggiarsi in tutti i momenti di grande difficoltà.

