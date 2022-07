Cavalca, vaquero!/ Su Rete 4 il film con Robert Taylor

Cavalca, vaquero!, film di Rete 4 diretto da John Farrow

Cavalca, vaquero! va in onda oggi, 31 luglio 2022, su Rete 4 a partire dalle ore 16.55. Come sempre il western d’annata va in scena sulla rete rosa di Mediaset il contesto giusto per il pubblico maturo che ama seguire questo film.

Prodotto e distribuito dalla Metro-Goldwyn-Mayer nel 1953 è stato diretto da John Farrow con sceneggiatura di Frank Frenton autore anche del soggetto. Straordinari per l’epoca furono gli effetti speciali curati da A.Arnold Gillespie così come la scenografia curata da Cedric Gibbons e Arthur Lonegan senza dimenticare i costumi di Walter Plunkett. Nel cast del film troviamo grandi attori come Robert Taylor, Ava Gardner, Howard Keel, Anthony Quinn e Kurt Kasznar tra gli altri.

Cavalca, vaquero! La trama del film

Passiamo ora alla trama del film Cavalca, vaquero! Protagonista è il bandito messicano José Esqueda che insieme alla sua banda sta mietendo terrore nel Texas facendo razzia nelle proprietà dei coloni. Fino a quando questi decidono di prendere di mira il ranch di Tom Cameron che questi gestisce con sua moglie Daniela.

La donna è da sempre nel cuore del fratello di Esqueda, Rio, fino a che questa si accorge di lui e gli confessa di contraccambiarlo facendolo però fuggire per rispetto di Tom. José inizia così a cercare suo fratello e finisce per imbattersi proprio in Tom. Ci sarà un pesantissimo duello finale durante il quale i due fratelli finiranno per uccidersi l’un l’altro.

