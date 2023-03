Cdm a Cutro e conferenza stampa Meloni/ Diretta video: nuovo Decreto flussi migranti

CDM GOVERNO MELONI OGGI A CUTRO: COSA SI DECIDE, NUOVO DECRETO FLUSSI

Si terrà oggi alle ore 15.45 il CdM del Governo Meloni (cui seguirà una conferenza stampa in diretta video streaming) convocato eccezionalmente nella sede del Municipio di Cutro (Crotone) in memoria delle 71 vittime del naufragio di migranti avvenuto a fine febbraio a poche centinaia di metri dalla spiaggia. La decisione presa dalla Premier Meloni di convocare il Consiglio dei Ministri proprio a Cutro arriva dopo 10 giorni di polemiche sul fronte politico per le presunte responsabilità della catena di comando nel salvataggio dei migranti alla deriva a Cutro: le accuse al Ministro Piantedosi – sulle quali sta indagando la Procura di Crotone – e la controrisposta del Governo hanno portato ad un clima molto fosco e ricco di polemiche.

Come ha spiegato negli scorsi giorni Meloni e altri Ministri, Cutro è stata scelta per «chiudere con le polemiche» e dare un segnale concreto che per l’esecutivo è «una priorità, un dovere “morale”, quello di evitare altre tragedie del mare». L’accoglienza della cittadinanza non è stata però delle migliori con diverse scritte apparse nelle strade che attaccano ancora il Ministro dell’Interno e in generale il Governo Meloni: «benvenuti nel nulla», ma anche «Governo arriva, i morti rimangono», oppure «Cutro non difende Piantedosi». Nel CdM di questo pomeriggio – cui seguirà una conferenza stampa con la Premier Giorgia Meloni – si attende un decreto unico «recante disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all’immigrazione irregolare». Secondo le anticipazioni della bozza fatte da fonti di Governo all’ANSA, il Decreto flussi diventerà triennale (2023-2025) e avrà quote preferenziali assegnate ai lavoratori di Paese che «anche in collaborazione con lo Stato italiano, promuovono per i propri cittadini campagne mediatiche sui rischi per l’incolumità personale derivanti dall’inserimento in traffici migratori irregolari». Si parla già di una norma “anti-Soumahoro” che sarebbe già presente nella bozza di decreto: «introdurre maggiori controlli sul fronte dell’accoglienza, per evitare speculazioni e raggiri sulla pelle dei migranti […] qualora ricorra un grave inadempimento degli obblighi previsti con l’immediata cessazione dell’esecuzione del contratto, il prefetto possa procedere a nominare uno o più commissari per la straordinaria e temporanea gestione dell’impresa».

CONFERENZA STAMPA MELONI-PIANTEDOSI DOPO CDM A CUTRO: LE ANTICIPAZIONI

Carcere fino a 30 anni per i trafficanti di migranti se causano la morte di una o più persone e in generale «Chiunque promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato quando il trasporto o l’ingresso sono attuati con modalità tali da esporre le persone a pericolo per la loro vita o per la loro incolumità o sottoponendole a trattamento inumano o degradante, è punito con la reclusione da venti a trenta anni se dal fatto deriva, quale conseguenza non voluta, la morte di più persone», si legge ancora nella bozza del Decreto flussi in arrivo oggi nel Cdm di Cutro dedicato all’emergenza migranti. La stessa pena si applica se dal fatto derivano la morte di una o più persone e lesioni gravi o gravissime a una o più persone: «Se dal fatto deriva la morte di una sola persona, si applica la pena della reclusione da quindici a ventiquattro anni. Se derivano lesioni gravi o gravissime a una o più persone, si applica la pena della reclusione da dieci a venti anni», rileva ancora il Dl Flussi.

All’esame anche il potenziamento della sorveglianza marittima: nell’articolo 10 del nuovo Decreto, si legge «definisce e aggiorna la situazione marittima nazionale da condividere in ambito intergovernativo, anche mediante l’aggregazione integrata delle informazioni acquisite dalle amministrazioni statali che esercitano competenze in materia marittima. Per tali finalità si avvale del Dispositivo integrato interministeriale di sorveglianza marittima, quale supporto tecnologico di connessione dei sistemi in uso dalle citate amministrazioni, costituito presso il Comando in capo della squadra navale». L’articolo 9 del Decreto flussi prevede invece il potenziamento dei Centri di permanenza per i rimpatri: tali strutture saranno effettuate «fino al 31 dicembre 2025, anche in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall’appartenenza all’Unione europea». Di questo, delle polemiche sui ritardi nel salvataggio, del dialogo proficuo con l’Europa (ieri la risposta di Von der Leyen a Meloni che apre a possibili interventi sul fronte immigrazione già dal prossimo Consiglio Ue) e anche della norma già ridefinita “anti-Soumahoro” si parlerà nella conferenza stampa successiva al CdM sempre questo pomeriggio in diretta video streaming sul canale YouTube di Palazzo Chigi: dovrebbe essere garantita la presenza della Premier Meloni e del Ministro dell’Interno Piantedosi.

