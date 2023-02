“C’è Giorgia con noi!”: ma lei se ne va…/ Gaffe Eleonora Daniele a Storie Italiane

Eleonora Daniele e Giorgia sono state protagoniste, loro malgrado, di una gaffe in diretta tv su Rai Uno nel corso della diretta di “Storie Italiane”, trasmissione andata in onda nella mattinata di oggi, martedì 7 febbraio 2023. Tutto è successo nella seconda parte del programma, durante lo spazio dedicato al Festival di Sanremo 2023, che sarà inaugurato nella serata odierna e che sabato notte incoronerà la canzone vincitrice della kermesse canora più celebre d’Italia, la stessa che rappresenterà il nostro Paese all’Eurovision Song Contest in Inghilterra. Improvvisamente, la conduttrice ha annunciato in collegamento Giorgia, ma qualcosa non è andato come previsto…

Giorgia, rivelato il testo del brano destinato a Sanremo 2023/ Squalifica in arrivo?

ELEONORA DANIELE, GAFFE A “STORIE ITALIANE”: “LA MIA SUPER AMICA GIORGIA IN COLLEGAMENTO CON NOI!”, MA LA CANTANTE SE NE VA…

Dopo avere interrotto i Cugini di Campagna, anche loro collegati con “Storie Italiane”, Eleonora Daniele, con il sorriso sul volto, ha comunicato che, dall’esterno del Casinò di Sanremo, c’era in collegamento “la mia super amica Giorgia! Guai a chi ce la tocca! Ciao, Giorgia!”. Tuttavia, l’artista, inquadrata dalle telecamere, ha restituito il microfono che impugnava e se n’è andata, pronunciando una frase rapida, molto probabilmente un “Devo andare!”, con cui ha giustificato la sua repentina “fuga”. Daniele, spiazzata dall’accaduto, ha chiesto indicazioni ai suoi autori, per poi virare rapidamente sull’argomento successivo.

LEGGI ANCHE:

Giorgia torna a Sanremo/Le gaffe del padre e il 'tradimento' del figlio SamueleEmanuel Lo, marito di Giorgia/ Lei: "Pensavo figurati se posso fidarmi di lui..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA