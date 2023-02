Sanremo 2023, cantanti e canzoni in gara/ Giorgia, Mengoni, Ultimo: i titoli dei big

CANTANTI SANREMO 2023 E CANZONI IN GARA

L’elenco di cantanti e canzoni in gara al Festival di Sanremo 2023 è ormai noto da giorni ma, a poche ore dal via ufficiale dell’edizione numero 73 della kermesse per antonomasia della canzone italiana, diretta artisticamente e condotta da Amadeus (con Gianni Morandi, ndr), è bene fare un riepilogo della situazione, in modo da presentarsi preparati alla manifestazione. Sono nomi e titoli da leggere con grande attenzione, perché proprio in questo novero si cela l’artista (o gli artisti) che rappresenterà l’Italia all’Eurovision Song Contest, che si terrà in landa inglese.

I cantanti e le canzoni in lizza per la vittoria sono 28, ma al Festival di Sanremo 2023 non mancheranno i super ospiti fuori concorso: Mahmood e Blanco apriranno questa edizione cantando “Brividi” nella prima serata, quando sul palco saliranno anche i Pooh per una storica reunion. Nella seconda serata, spazio al trio Al Bano-Massimo Ranieri-Gianni Morandi, nella terza ai Black Eyed Peas e ai Måneskin e nella quarta a Peppino Di Capri. Il sabato sera, infine, esibizione di Gino Paoli.

SANREMO 2023: LA LISTA DEI CANTANTI BIG E I TITOLI DELLE CANZONI

La lista dei cantanti e delle canzoni che parteciperanno al Festival di Sanremo 2023 è stata resa nota nelle scorse settimane durante la diretta del Tg1 da Amadeus. Tra loro ci saranno Anna Oxa con “Sali (Canto dell’anima)”, Ariete con “Mare di guai”, gli Articolo 31 con “Un bel viaggio”, Colapesce Dimartino con “Splash”, i Colla Zio con “Non mi va”, i Coma_Cose con “L’addio” ed Elodie con “Due”.

Grande ritorno sul palco dell’Ariston tra big di Sanremo 2023 per Gianluca Grignani (“Quando ti manca il fiato), per Giorgia (“Parole dette male”) e per I Cugini di Campagna (“Lettera 22”). Il lungo elenco dei cantanti e delle canzoni prosegue con Gianmaria (“Mostro”), Lazza (“Cenere”), LDA (“Se poi domani”), Leo Gassmann (“Terzo cuore”), Levante (“Vivo”), Madame (“Il bene nel male”), Mara Sattei (“Duemilaminuti”), Marco Mengoni (“Due vite”), Modà (“Lasciami), Mr. Rain (“Supereroi”) e Olly (“Polvere). Completano la lista la reunion di Paola & Chiara (“Furore”) e la presenza di Rosa Chemical (“Made in Italy”), Sethu (“Cause perse”), Shari (“Egoista), Tananai (“Tango”), Ultimo (“Alba”) e Will (“Stupido”).

