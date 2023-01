C’é posta per te, il ritorno TV ha una data/ Massimo Ranieri tra le sorprese…

C’é posta per te torna nel 2023: le anticipazioni TV

Maria De Filippi torna in TV con il debutto della nuova edizione di C’é posta per te e ad anticiparlo é TV, sorrisi e canzoni. Il nuovo numero del noto rotocalco di gossip annuncia il rientro nel palinsesto Mediaset targato 2023, dello storico people show prodotto e condotto dalla consorte di Maurizio Costanzo, “con nuove storie, ma con la formula collaudata di sempre”.

“È il programma che mi costa di più in termini di energia e di concentrazione-, ha dichiarato più volte a Sorrisi, Maria De Filippi, della sua creatura tv-, ma è anche quello che mi dà più soddisfazioni. È una specie di “servizio pubblico” dei sentimenti”. Il rientro tv di C’é posta per te ha ora una data: é previsto all’indomani dell’Epifania 2023, ovvero nella prima serata del 7 gennaio 2023, su Canale 5. Oltre alla formula classica, vi sono anche delle altre anticipazioni TV della 26° edizione dello show dedicato principalmente alle storie della gente comune. Tra gli ospiti speciali in trasmissione si attendono la star della musica made in Italy Massimo Ranieri e la celeb americana Charlize Theron. Ma non é tutto.

Da Uomini e donne, a C’é posta per te: arriva…

Anche una novità da Uomini e donne é in arrivo: al gruppo di postini storici (Gianfranco Apicerni, Marcello Mordino, Chiara Carcano e Andrea Offredi) si aggiunge una new entry: si tratta di Giovanni Vescovo, trentenne nato a Treviso e cresciuto a Roma. Il suo, a C’é posta per te, è un ruolo inedito, anche se il giovane non è nuovo alla tv, o meglio non è nuovo ai programmi di Maria De Filippi. Il giovane volto tv ha infatti alle spalle il ruolo di corteggiatore di Sonia Lorenzini, la quale é stata tronista di “Uomini e donne” tra il 2016 e il 2017.

