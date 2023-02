C’è posta per te senza ospiti vip oggi 11 febbraio, perchè?/ Scelta dettata da…

C’è posta per te 2023 senza ospiti vip nella sesta puntata

C’è posta per te torna in onda sabato 11 febbraio, in prima serata su canale 5, ma senza ospiti vip. Per sfidare la finale del Festival di Sanremo 2023 pare che Maria De Filippi e la redazione dello show del sabato sera di canale 5 abbiano deciso di puntare su storie che hanno come protagonisti solo persone normali che cercano di ritrovare persone importanti per la propria vita con l’aiuto della redazione di C’è posta. Diversamente dalle altre puntate in cui, oltre alle storie di persone normali ci sono anche sorprese con la partecipazione di personaggi famosi, questa sera, non ci sarà alcun attore, cantante o conduttore.

Nella scorsa puntata, a regalare dolci emozioni ai fan, sono stati Federica Pellegrini con il marito Matteo Giunta e Gianluca Ginoble, Piero Barone e Ignazio Boschetto de Il Volo.

C’è posta per te 2023 su richiesta di Renato Zero?

Secondo quanto riferisce in esclusiva Davide Maggio, pare che nella puntata di C’è posta per te in onda l’11 febbraio 2023, tra le storie in onda si sarebbe dovuta essere quella che avrebbe avuto come sorpresa Renato Zero. L’artista ha partecipato, come ospite, alla trasmissione registrando la puntata mesi fa, ma pare che la scelta della redazione di C’è posta di mandare in onda la sua sorpresa nel giorno in cui va in onda anche la finalissima del Festival di Sanremo 2023, lo abbia spinto a chiedere il rinvio. Sarà vero?

Per scoprire se, effettivamente, nella sesta puntata di C’è posta non ci sarà alcun personaggio famoso, non ci resta che aspettare la messa in onda della stessa puntata.

