Cecchi Paone critica Giovanni Ciacci: “Ha chiesto ascolto per se ma ha ignorato Bellavia”/ “Egoista…”

Giovanni Ciacci nel mirino delle polemiche per il caso Bellavia: parla Alessandro Cecchi Paone

Nello studio di Pomeriggio 5 l’argomento di discussione nella puntata del 4 ottobre è il caso Marco Bellavia. Parole indignate quelle degli opinionisti di Barbara D’Urso, che si scagliano contro i concorrenti del Grande Fratello Vip 2022 che hanno manifestato solo indifferenza nei confronti di Marco e del suo malessere. Alessandro Cecchi Paone si scaglia in particolare contro Giovanni Ciacci, ieri poi eliminato proprio in conseguenza al caso Bellavia.

“Ciacci è entrato per richiamare l’attenzione nei confronti di alcune categorie che sono stigmatizzate per il tipo di malattia che hanno, per il tipo di difficoltà fisica che hanno, e poi, volendo parlare di questo, non si è accorto che esisteva una persona accanto a lui che aveva un diverso tipo di difficoltà e subiva un diverso tipo di stigma e l’ha completamente ignorato e abbandonato.” ha esordito Cecchi Paone in diretta su Canale 5.

Alessandro Cecchi Paone critica Ciacci: “Ha chiesto ascolto per se, poi per Marco…”

Il giornalista si è detto particolarmente toccato per “Quella scena in cui il povero Marco è buttato per terra e lui passa oltre… non si può essere egoisti sul proprio problema! Ogni problema è legittimo e richiede un appello per l’attenzione ma deve anche rendersi conto che non sei l’unico a stare male.”, ha tuonato ancora, sottolineando infine l’atteggiamento egoistico di Ciacci – così come fatto da Biagio D’Anelli: “Giovanni è entrato chiedendo ascolto per se e non ha ascoltato Marco.” ha sentenziato, chiudendo la sua analisi.

