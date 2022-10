Cecchi Paone presenta il fidanzato Simone/ “Lui allontanato della famiglia perché gay. Oggi ci amiamo”

Chi è Simone, il nuovo fidanzato di Alessandro Cecchi Paone: “Ecco com’è iniziata la nostra storia”

Alessandro Cecchi Paone presenta ufficialmente il suo fidanzato Simone e lo fa nel salotto di Barbara D’Urso a Pomeriggio 5. Tra loro 38 anni di differenza che finora non sono mai stati motivo di crisi per la coppia. In studio è proprio Simone a raccontare com’è iniziata la loro storia, svelando che anche lui, come il giornalista e conduttore, prima di fare coming out ha avuto una lunga storia con una donna. “Io prima avevo una fidanzata, una storia durata quattro anni. – ha esordito Simone – In seguito alla rottura sono stato un anno solo, poi ho iniziato a conoscere Alessandro inizialmente su Instagram”.

Il 23enne ha quindi aggiunto: “Ci siamo incontrati per la prima volta a Rimini, durante la cena abbiamo continuato a discutere di quello di cui avevamo iniziato a parlare sui social, poi a fine serata c’è stato un bacio alla fine di un momento tenero, molto bello tra di noi.”

Simone, il fidanzato di Alessandro Cecchi Paone svela: “Allontanato dalla famiglia perché gay”

Quella con Alessandro Cecchi Paone non è però la prima storia avuta da Simone con un uomo: “Non è stato il primo uomo che ho baciato perché ho avuto una piccola storiella con un mio amico di infanzia. Oggi però amo Alessandro.” ha ammesso in diretta su Canale 5.

Non sono però mancati problemi per Simone quando ha deciso di fare coming out: “Sono stato allontanato dalla famiglia per la mia omosessualità che non hanno accettato all’inizio. Ora pian piano ci stiamo riavvicinando.” ha spiegato. “Oggi viviamo insieme, lui sta da me a Roma. – ha aggiunto Cecchi Paone, rispondendo poi a chi teme che Simone stia con lui solo per la popolarità – Lui viene da una famiglia di agricoltori dell’entroterra marchigiano, si può dire che i viveri me li porta lui perché mi porta da mangiare dalle sue terre.”

