Cecilia Capriotti “boccia” Oriana Marzoli/ “Volgare, non raffinata e poco elegante”

Cecilia Capriotti svela cosa pensa di Oriana Marzoli: “non è elegante”

Cecilia Capriotti è stata invitata al GF Vip Party per esprimere dei pareri sui concorrenti ancora in gara. L’attrice e personaggio televisivo è un’ ex concorrente del reality show e ha svelato cosa pensa di Oriana Marzoli: “Poco chic. Non mi aspettavo fosse la prima finalista perchè secondo me lo meritava qualcun altro.”

E ancora: “Però, io vedo che a volte vince la persona che a modi meno gentili, che entra a gamba tesa. Alla fine vince questo atteggiamento se è finalista, alla fine è piaciuta così.” L’attrice spiega cosa intende su Oriana Marzoli: “Nell’outfit, nelle movenze, come si esprime e propone non la reputo una ragazza elegante, non fine, non raffinata, e un po’ volgare. Non come offesa, però, per quanto riguarda i miei canoni. Non è l’abito scollato, ma da come lo porta“.

Cecilia Capriotti: “dopo il GF sto lavorando sui social”

Cecilia Capriotti, in occasione di un’intervista su Trends&Celebrities di Rtl 102.5 News, ha svelato come prosegue la sua vita dopo i reality show a cui ha preso parte. L’attrice, infatti, negli ultimi mesi si è allontanata dal mondo televisivo: “dopo L’Isola dei Famosi e il GF Vip sto lavorando molto sui social e con la tv mi sono presa una pausa”.

Il volto televisivo svela poi cosa pensa del cast dell’Isola dei Famosi 2023: “Il cast di questa edizione mi sembra molto buono, anche perché quando interagiscono i fidanzati tra loro oppure i genitori con i figli, la curiosità cresce. Per me è una bella strategia da proporre all’interno di un reality show”. Cecilia Capriotti racconta poi la sua esperienza al Grande Fratello Vip: “ Al Grande Fratello Vip, invece, si rideva e si scherzava dal mattino alla sera e ho trovato proprio il mio habitat perfetto. La difficoltà non è tanto l’adattamento al posto, bensì la condivisione dell’esperienza con determinate persone”.

