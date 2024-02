Cristiano Iovino, flirt con Oriana Marzoli dopo il gossip con Ilary Blasi?/ Così “archivia” Daniele Dal Moro

Cristiano Iovino e Oriana Marzoli si frequentano? Impazza il gossip dopo il presunto flirt con Ilary Blasi

Nelle scorse settimane Cristiano Iovino è finito al centro del gossip per il presunto flirt con Ilary Blasi. Secondo la conduttrice tra i due c’è stato solo un caffè, una conoscenza neanche un’amicizia vera e propria. Il modello, però, in un’intervista a Il Messaggero aveva fornito un’altra versione dei fatti e dunque non si è mai capito tra i due ci fosse stata o meno una relazione o se addirittura fosse stato proprio Cristiano Iovino una delle cause principali della separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti. Insomma del modello si è parlato per settimane ed adesso ritorna al centro dell’attenzione per un altro gossip.

Pare infatti che sia in corso un flirt tra Cristiano Iovino e Oriana Marzoli, quest’ultima è una showgirl spagnola nota soprattutto per aver partecipato ad una scorsa edizione del Grande Fratello Vip dove ha incontrato ed iniziato una relazione con Daniele Dal Moro. Da alcuni giorni si mormora della crisi tra Oriana e Daniele ed adesso, sembrerebbe proprio che Oriana Marzoli abbia ‘archiviato’ Daniele Dal Moro con Cristiano Iovino. Ovviamente si tratta solo di indiscrezioni e rumors lanciate dall’esperto di gossip Amedeo Venza.

Oriana Marzoli e Cristiano Iovino stanno insieme? Gli indizi non lasciano spazio a dubbi

Cristiano Iovino e Oriana Marzoli stanno insieme? A giudicare dai molti indizi raccolti dal popolo del web e dalle indiscrezioni lanciate da Amedeo Venza pare proprio di si. In questi giorni l’ex gieffina si trova a Milano ospite dall’amica Antonella Fiordelisi. Le due spesso escono insieme e nelle foto che postano sui social compare anche Cristiano Iovino. Successivamente anche Daniele Dal Moro ha rincarato la dose sul gossip, pubblicando un thred che alludeva a questo flirt. Ed infine Oriana Marzoli e Cristiano Iovino sono stati paparazzati insieme a cena.

Se a tutto questo si aggiunge che Oriana Marzoli e Cristiano Iovino hanno avuto una breve relazione in passato e l’esperto di gossip Amedeo Venza, che su Instagram ha annunciato che i due si stanno ufficialmente frequentando. Insomma a questo punto sembra chiaro che tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro la storia d’amore è finita davvero e la showgirl ha già voltato pagina.











