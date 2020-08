Cecilia Capriotti concorrente Grande Fratello Vip?/ Alessi: “potrebbe entrare, ma…”

Cecilia Capriotti è una delle concorrenti della nuova edizione del Grande Fratello Vip 2020? A poche settimane dall’inizio della quinta edizione “vip” condotta per il secondo anno consecutivo da Alfonso Signorini con gli opinionisti Pupo e Antonella Elia, continuano a circolare indiscrezioni sui papabili personaggi famosi pronti a varcare la famosa porta rossa di Cinecittà. Nelle ultime ore un nuovo nome si è fatto sempre più insistente parlando di GF VIP 5 ed è quella di Cecilia Capriotti che molti ricorderanno per la sua recente partecipazione a L’Isola dei Famosi. A rivelare il nome della ex modella e personaggio televisivo è stato Roberto Alessi, il diretto di Novella 2000, che nella rubrica “Up and Down” ha scritto: “Anche Cecilia Capriotti pare sia tra le concorrenti della prossima edizione del Grande Fratello Vip: potrebbe entrare nella Casa subito, ma non è detto…Già era andata all’Isola, lasciando a casa il compagno da cui ha avuto una bambina…Che li abbandoni di nuovo?”. Si tratta naturalmente di una indiscrezione quella lanciata dal giornalista, che parlando sempre della Capriotti ha aggiunto: “Una cosa è certa: è lei la più bella della Tv, in più è anche per bene…Cosa volere di più?”.

Grande Fratello Vip 2020 concorrenti: arrivano Giorgio Rocca e Denis Dosio?

Il nome di Cecilia Capriotti tra i concorrenti pronti ad entrare al Grande Fratello Vip 2020 è solo uno dei tanti che si sono vociferati nel corso di queste settimane. Il reality show di successo di Canale 5, nonostante la pandemia da Coronavirus, è pronto a riaprire i battenti da lunedì 14 settembre anche se i nomi dei concorrenti non sono ancora ancora stati ufficializzati. Fatta eccezione per Elisabetta Gregoraci primo colpaccio di Alfonso Signorini, il cast del GF VIP 5 è ancora in fase di definizione con nomi che si aggiungono alla lista dei papabili. Nelle ultime ore, infatti, si fanno sempre più insistenti anche le voci di un possibile ingresso del giovanissimo influencer Denis Dosio, volto noto dei salotti di Barbara d’Urso, ma anche quello dello sciatore Giorgio Rocca. Intanto sembrerebbero ancora in lizza per entrare anche Maria Teresa Ruta con la figlia Guendalina Goria, Francesco Oppini figlio di Alba Parietti e Matilde Brandi. Sarà davvero così?



