Cecilia Capriotti vs Maria Teresa Ruta/ “Mi hai tradita. Io ti vedo come una madre”

Nella casa del Grande Fratello Vip è finalmente arrivato il chiarimento tra Cecilia Capriotti e Maria Teresa Ruta, dopo le nomination di lunedì sera. Alcuni coinquilini della casa hanno cercato di aiutare le due amiche a chiarirsi. Per primo Tommaso Zorzi, che dopo aver confortato Maria Teresa reduce di un’intensa crisi di pianto, ha affrontato Cecilia: “Se ti posso dire, la tua reazione è stata esagerata. Non le parli, le hai risposto male stamattina”. Cecilia ha ribadito che dopo averle confidato cose molto private non si aspettava di essere nominata proprio da lei. Tommaso le ha ricordato che Maria Teresa non ha mai obiettato le nomination ricevute e che ci resta male se qualcuno si offende per le sue. “Mi sembra una reazione infantile. Ma glielo dico anche a lei. Allora io che avrei dovuto fare ieri? Si è meravigliata che ci sono rimasta male, allora io mi meraviglio di una reazione del genere”, ha commentato poi la Capriotti con alcuni concorrenti. Dopo una serata movimentata, finalmente, Cecilia Capriotti e Maria Teresa Ruta hanno avuto modo di confrontarsi in cucina, con il supporto di Samantha De Grenet.

Cecilia Capriotti e Maria Teresa Ruta: “Mi sono sentita tradita”

Maria Teresa Ruta ha cercato di analizzare il proprio malessere, ma non è riuscita a fermare le lacrime: “Non stare male Cecilia, mi fa soffrire che tu stai male”. Cecilia Capriotti, che avrebbe voluto rimandare il chiarimento, ha risposto: “Ci sto male perché ci tenevo. Mi sono sentita tradita”. Maria Teresa ha spiega che la sua nomination era relativa alle clip sulla lite tra Stefania Orlando e Tommaso Zorzi, dove c’era qualcosa che non le tornava nell’intromissione di Cecilia. La Capriotti ha voluto ribadire che non vuole passare come la responsabile del malessere di Maria Teresa, quando è lei ad aver subito il “tradimento” della giornalista. Poi è scoppiata in lacrime: “Ci siamo abbracciate, ci siamo confidate… una nomination la vedo come un tradimento. Io non sopporto le ingiustizie nella vita, quando ami tanto una persona e ti fa quello… è come se lo avessi subito da una madre, io ti vedo come una madre Maria Teresa, non ti vedo come una concorrente. Capisci?”. Cecilia non è riuscita a trattenere le lacrime, nascoste dagli occhiali scuri, e con la voce spezzata ha aggiunto: “Con nessuno io mi sono confidata e aperta così, spero che non esca fuori quello che ti ho detto, non voglio che lo sappia mia madre. Quindi non so più come dirlo, ci sono rimasta male, mi ha ferito moltissimo. Però ti voglio bene lo stesso”. Le due donne si sono così strette in un lungo abbraccio, chiedendosi reciprocamente scusa per quanto detto e fatto.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giuseppe Porro (@giuseppeporro.it)





© RIPRODUZIONE RISERVATA