Cecilia Montaruli, la fidanzata di Tedua/ I fan: “siete la coppia migliore”

Tedua: l’infanzia difficile del rapper e l’amore per Cecilia Monteruli

Cecilia Montaruli è la fidanzata di Tedua, il giovane rapper genovese tra i protagonisti del concerto – evento benefico “Love MI” ideato da Fedez con la collaborazione di J-Ax. Marco Molinari, questo il vero nome di Tedua, è uno dei rapper più amati delle ultime generazioni. A soli 24 anni ha pubblicato il disco “Mowgli, il disco della giungla”, creato insieme a Chris Nolan, beatmaker. In poche ore le quattordici tracce del disco sono finite nella top 50 Italia di Spotify ed Apple Music. Una vita non semplice quella di Tedua: nato a Genova, da piccolo si è trasferito a Milano dove è stato ospitato in una casa accoglienza con la mamma. A 3 anni viene affidato ad una casa famiglia. Una storia familiare che lo rende vittima di bullismo a scuola; un’esperienza che l’ha aiutato a crescere e rafforzarsi spingendolo verso la musica rap grazie ai dischi di Eminem e dei Gemelli Diversi.

Seguitissimo dai giovanissimi, Tedua è molto amato sui social e non solo. Nella sua vita, infatti, c’è la fidanzata Cecilia Montaruli, una bellissima ragazza di circa 20 anni che ha conseguito il diploma al Liceo Linguistico.

Chi è Cecilia Montaruli, la fidanzata di Tedua

Ma chi è Cecilia Montaruli, la fidanzata di Tedua? La ragazza a poco più di 20 anni e si è diplomata nel 2014 al Liceo Linguistico. Dopo aver terminato gli studi, Cecilia ha deciso di studiare recitazione iscrivendosi alla Scuola di Cinema e Teatro “Accademia09” di Milano. Nel 2014-2015 è stata premiata con il premio come miglior attrice di livello base dell’accademia. L’incontro tra i due è avvenuto diversi anni fa, visto che la coppia è felicemente innamorata da diverso tempo. Sui social il rapper in diverse occasioni ha pubblicato degli scatti in compagnia della fidanzata a cui avrebbe dedicato il brano “Malpensandoti” che recita “ho bisogno che tu sappia usarmi, non allarmarti, amarsi è come armarsi, voltarsi e contar 10 passi!”.

Una cosa è certa: l’unione tra Tedua e Cecilia è promossa anche dai fan del rapper che sui social hanno commentato ai due piccioncini scrivendo bellissime parole. “Troppo belli, siete la coppia migliore” ha scritto una fan a conferma che il loro è un vero amore!

