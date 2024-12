Bernardo Cherubini, è scontro con Lorenzo Spolverato al Grande Fratello 2024: cos’è accaduto

Bernardo Cherubini sembra aver inquadrato Lorenzo Spolverato nella Casa del Grande Fratello 2024 come qualcuno di cui non ci si può fidare. Il fratello di Jovanotti è anzi arrivato a definire il modello un ‘manipolatore che vuole fare l’attore’, accusandolo durante un faccia a faccia in giardino. Nel particolare, Bernardo ha rinfacciato Lorenzo di avergli detto di votare per Luca Calvani nelle prossime nomination.

“Sei una ragazzo intelligente. Se vuoi fare l’attore con me, puoi alzarti e andartene“, ha tuonato Cherubini, discutendo con Lorenzo. Poi, in merito alle accuse lanciate da Lorenzo a Luca Calvani, ha aggiunto: “Non voglio che con me si parli di una persona che non c’è e con me non devi farlo. Se ne vuoi parlare bene lo accetto, ma male no, mai. E poi indirizzandomi su cose da fare è sbagliato, c’è della manipolazione”.

Bernardo Cherubini attacca Lorenzo: “Non permetterti di giudicarmi!”

Lorenzo Spolverato ha allora cercato di giustificare la sua posizione, dichiarando di aver solo espresso un fastidio per un comportamento che Luca avrebbe avuto nei confronti di Bernardo. “Se mi guardi negli occhi, giochiamo a questo gioco meraviglioso. Non puoi permetterti di giudicarmi, ho 34 anni più di te. Dove vuoi andare?”, ha tuonato ancora Cherubini, ricordando al modello che il suo non è stato soltanto un moto di fastidio, ma un vero e proprio suggerimento in vista delle prossima nomination: “Mi hai detto almeno tre volte di nominare Luca! Nello specifico mi hai detto ‘ora sai chi votare‘”. Un atteggiamento, quello di Lorenzo, che ha insomma fortemente infastidito il nuovo arrivato, convinto che tutto il discorso del modello fosse volto proprio a metterlo contro Calvani, portandolo invece nel suo gruppetto.

